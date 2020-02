Grazie alla collaborazione con Sky, dal 28 febbraio al 1° marzo presso MIC – Museo Interattivo del Cinema si terrà la proiezione cinematografica della serie evento The New Pope, creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, prodotta da Sky, HBO e Canal+.

Presentato alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, The New Pope, sequel della serie The Young Pope, è andata in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema dal 10 gennaio al 7 febbraio 2020 e viene ora proposta al cinema per un weekend all’insegna della grande serialità firmata Sky.

La serie riprende da dove si era interrotto The Young Pope. Pio XIII è in coma. Dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, il Segretario di Stato Voiello riesce nell’impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. E capisce subito che sarà difficile prendere il posto del carismatico Pio XIII: sospeso tra la vita e la morte Lenny Belardo è diventato un Santo.

La Chiesa intanto è aggredita da scandali che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie, e da minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità. Come al solito, però, in Vaticano niente è come appare. Il bene e il male vanno a braccetto incontro alla Storia.

Venerdì 28 febbraio dalle ore 20.30 verranno proposti i primi tre episodi della serie. Si prosegue sabato 29 febbraio dalle ore 20.30 con gli episodi 4, 5 e 6 e si conclude domenica 1° marzo con la maratona di tutti i 9 episodi della serie dalle ore 14.30 fino alle ore 23.30 circa.

Per l’occasione e per festeggiare insieme il Carnevale, gli spettatori verranno accolti dal personale del MIC travestito da suore e cardinali.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito con Cinetessera.

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 febbraio

h 20.30 The New Pope – Episodio 1

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Pio XIII è in coma e Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa, ma la situazione sembra sfuggirgli di mano.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 21.30 The New Pope – Episodio 2

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Dopo Viglietti, si ricerca un moderato, Brannox è la soluzione ideale, ma è un uomo divorato dai dubbi e dai segreti.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 22.30 The New Pope – Episodio 3

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Brannox accetta la candidatura. Tutto sembra procedere al meglio, ma Voiello non ha previsto le mosse del Cardinal Spalletta.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

Sabato 29 febbraio

h 20.30 The New Pope – Episodio 4

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Giovanni Paolo III visita a Venezia Pio XIII, mentre la setta che idolatra Belardo diventa sempre più numerosa.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 21.30 The New Pope – Episodio 5

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Giovanni Paolo III incontra Sharon Stone, che gli dà nuove idee. Intanto il legame tra il Papa e Sofia si fa più profondo.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 22.30 The New Pope – Episodio 6

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Il respiro di Pio XIII viene tramesso in radio. Intanto Giovanni Paolo III si prepara per un’intervista “storica”.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

Domenica 1 marzo

h 14.30 The New Pope – Episodio 1

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 15.30 The New Pope – Episodio 2

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 16.30 The New Pope – Episodio 3

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 17.30 The New Pope – Episodio 4

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 18.30 The New Pope – Episodio 5

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 19.30 The New Pope – Episodio 6

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 20.30 The New Pope – Episodio 7

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa più forte.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 21.30 The New Pope – Episodio 8

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law.

Voiello scopre il segreto di Giovanni Paolo III. Pio XIII intanto è tornato in Vaticano e Voiello riconquista il potere.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

h 22.30 The New Pope – Episodio 9

Paolo Sorrentino, UK/USA/Ita., 2020, HD, 60’, v.o.sott.it. Int.: John Malkovic, Jude Law. Replica

Un gruppo di terroristi ha preso degli ostaggi, questo evento spinge Pio XIII e Giovanni Paolo III al confronto.

Ingresso libero con Cinetessera 2020

MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Viale Fulvio Testi 121, 20162, Milano

T 0287242114 / info@cinetecamilano.it / www.cinetecamilano.it

Ingresso gratuito con Cinetessera

Cinetessera annuale: € 10 valida anche per Area Metropolis 2.0