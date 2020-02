Torna in scena “Orgoglio e Pregiudizio”

Al Teatro Mercadante dal 19 febbraio al 1 marzo in scena la prima versione teatrale italiana del capolavoro di Jane Austen Orgogio e pregiudizio nell’ironica, acclamata regia di Arturo Cirillo.

«Perché portare a teatro Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen? Perché – spiega Arturo Cirillo – penso che sia una scrittrice con un dono folgorante per i dialoghi». «Perché – prosegue il regista/attore – sono affascinato dall’ottocento, e dal rapporto fra i grandi romanzi di quell’epoca e la scena. Infatti provai un raro piacere, svariati anni fa, ad affrontare uno strano testo di Annibale Ruccello (strano perché al confine tra il musical e la commedia, tra la parodia e la ri-scrittura) ispirato a “Washington Square” di Henry James. Perché l’ironia di questa scrittrice, il suo sguardo acuto ma anche distaccato sui suoi personaggi l’amo molto.

Perché il mondo della Austen dove apparentemente non accade mai nulla di eclatante, abitato per la maggior parte da creature che stanno abbandonando la fanciullezza per diventare ragazze da marito o giovani scapoli da sposare, mi affascina; con tutto il pudore, i turbamenti, le insicurezze, e anche l’orgoglio e i pregiudizi che la giovinezza porta con sé.

Perché questo mondo sociale dove ci si conosce danzando, ci si innamora conversando, ci si confida con la propria sorella perché i genitori sono, ognuno a suo modo, prigionieri del proprio narcisismo, non mi sembra così lontano da noi. Soprattutto pensando a queste giovani eroine spinte a sposarsi anche per avere finalmente un sostegno economico, sottraendosi allo stesso tempo all’indecorosa condizione di zitelle, e allontanandosi dalle proprie famiglie d’origine. Anche se poi la povera e zitella Jane Austen (che mai riuscì invece ad abbandonare la propria famiglia) si divertì a sottrarsi a tutto questo mettendolo in scena nei suoi romanzi, che sono una spietata critica e allo stesso tempo un’amorosa dichiarazione d’appartenenza all’epoca.

Per fare questo si cala nei suoi personaggi/alter ego amandoli e prendendoli un po’ in giro, magari standosene nascosta dietro una tenda ad osservarli, ridacchiando tra sé. Da dietro quella tenda, come nel buio di una quinta, celata agli sguardi altrui ma attenta a non farsi sfuggire nulla di ciò che accade, Jane Austen reinventa la realtà attraverso la sua rappresentazione, ma mai smettendo di essere vera. Come avviene in teatro».

Interpreti e personaggi

principali

Arturo Cirillo BENNET

Valentina Picello ELIZABETH, seconda figlia dei Bennet

Riccardo Buffonini Fitzwilliam DARCY, migliore amico di Bingley

Alessandra De Santis SIG.RA BENNET

Rosario Giglio COLLINS, cugino dei Bennet

Sara Putignano JANE, prima figlia dei Bennet

Giacomo Vigentini Charles BINGLEY, nuovo vicino dei Bennet

Giulia Trippetta CHARLOTTE, la migliore amica delle sorelle Bennet / CAROLINE Bingley, sorella di Charles

Arturo Cirillo LADY CATHERINE De Bourgh, zia di Darcy

secondari

Rosario Giglio SIG. CAMPBELL, domestico di Bingley

Giacomo Vigentini REYNOLDS, domestico di Lady Catherine

Scene Dario Gessati

Costumi Gianluca Falaschi

Luci Camilla Piccioni

Musiche originali Francesco De Melis

Produzione Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale e Marche Teatro

Teatro Mercadante

Napoli. Piazza Municipio

dal 19 febbraio al 1 marzo

Info e Orari su www.teatrostabilenapoli.it

Biglietteria: tel. 081.5513396