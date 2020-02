Chiude con un sold-out la rassegna Il teatro è dei bambini della compagnia teatroBlu al Teatro Cristallo di Bolzano: sabato prossimo, 15 febbraio alle 16.30 va in scena Yes Land, uno spettacolo di circo messo in scena dal clown Giulio Lanzafame della compagnia ONARTS – Cordata F.O.R. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di famiglie e bambini dai 4 anni in su.

Dopo sette spettacoli e quasi duemila piccoli spettatori, si conclude con l’ultima proposta teatrale, un pezzo di teatro e circo, la rassegna curata dalla compagnia teatroBlu Il teatro è dei bambini il sabato pomeriggio al Teatro Cristallo di Bolzano. Già tutto esaurito lo spettacolo “Yes Land”, che si terrà sabato prossimo, 15 febbraio alle 16.30 e che vedrà artisti e spettatori insieme sul palco.

“Yes Land” racconta l’universo di Giulio, eterno viaggiatore in cerca di approvazione, che cerca di mettere ordine. Non fila tutto liscio… ma ogni intoppo diventa occasione per trovare il lato positivo delle cose e divertirsi e far divertire tutta la famiglia! Yes Land esplora il progressivo adattamento del clown Giulio ad un ambiente, seppure conosciuto, impossibile da dominare. Emerge in scena un personaggio semplice e complesso al tempo stesso che trasforma tutto ciò che è ordinario in comico e immaginifico e nel quale, obbligandoci a fare i conti con il sentimento di inadeguatezza che ognuno di noi ha provato almeno una volta nella vita, ci immedesimiamo con facilità. Il progetto solista di Giulio Lanzafame unisce clownerie e tecniche circensi (acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti). In questo spettacolo il gesto, il movimento e l’interazione con il pubblico si rivelano sempre come esplorazione di sentimenti, permettendo al virtuosismo della tecnica di rimanere al servizio della storia.

Si avvisa il pubblico che i posti per assistere allo spettacolo sono esauriti.

Prima dello spettacolo, dalle 15 alle 16, viene proposto un laboratorio di teatro, danza e movimento intitolato Sotto a chi tocca e curato dalla compagnia teatroBlu. Il laboratorio si terrà in sala Giuliani, la partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria: per chi fosse interessato, basta mandare una mail a info@teatroblu.net oppure telefonare al 335/8133551.