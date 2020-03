PACTA . dei Teatri non vuole fermarsi. Le voci di Riccardo Magherini, Maria Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi, con le musiche del compositore Maurizio Pisati presentano venerdì 6 marzo alle ore 21 su Radio Marconi, VOCI DA UN TEATRO APERTO IN COMPAGNIA DI ACHILLE CAMPANILE, su brani di Achille Campanile, nel programma condotto da Carlo Centemeri Stasera a casa Marconi – La cultura non si ferma, per fronteggiare la paura e la chiusura della cultura dal vivo dettata dall’emergenza Coronavirus.

Ogni sera nella settimana fino a domenica 8 marzo, alle ore 21 nel programma di Radio Marconi “Stasera a casa Marconi – La cultura non si ferma”, ideato come antidoto alla chiusura di cinema, teatri e sale da concerto, vengono trasmessi un concerto inedito, un evento teatrale esclusivo o un cd in anteprima.

——-

VOCI DA UN TEATRO APERTO IN COMPAGNIA DI ACHILLE CAMPANILE

Venerdì 6 marzo ore 21.00

Con Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini, Annig Raimondi

Musiche di Maurizio Pisati

Produzione PACTA . dei Teatri SALONEviaDini

Testi di Achille Campanile

——

Achille Campanile (1899 – 1977), è stato uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giornalista italiano, celebre per il suo umorismo surreale e i giochi di parole.

——-

