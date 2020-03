Campidoglio, #laculturaincasa: ecco gli appuntamenti digital dal 27 al 29 marzo

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Sono tanti gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video messi a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa e per i contenuti dedicati ai bambini e ai ragazzi con #laculturaincasaKIDS.

Di seguito gli appuntamenti digital di Technotown disponibili dal weekend di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo.

TECHNOTOWN. In questo weekend bambini, ragazzi e famiglie troveranno interessanti stimoli creativi nel partecipare da casa alle sfide a distanza proposte con il progetto Techno@Home di Technotown, lo spazio per bambini e ragazzi dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Si gioca utilizzando oggetti comuni a portata di mano, partecipando singolarmente o in squadre e mettendo in gioco la propria fantasia, logica e creatività. Venerdì 27 si costruiranno vecchie invenzioni utilizzando i classici mattoncini Lego in LegoCreations. Sabato 28 si giocherà con la moda in LenzuoloStyle e con le opere d’arte conservate nei musei civici proposte da Art@Home. Domenica 29 saranno gli stessi partecipanti a scegliere la sfida, tra le tante proposte, nella quale cimentarsi. Tutte le info per partecipare, il calendario giornaliero delle sfide e la classifica aggiornata della Hall of Fame dei vincitori si trovano sul sito www.technotown.it.