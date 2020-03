CasaParenti e le pillole video di Andrée Ruth Shammah

Allo scopo di mantenere vivo e pulsante il dialogo e l’essenziale legame empatico con il proprio pubblico, il Teatro Franco Parenti, durante queste settimane di chiusura forzata dovuta all’epidemia Covid-19, propone ai suoi spettatori un programma di materiali video inediti e di archivio da visionare on line.

Un primo palinsesto prevede il lancio di 5 contenuti a partire dal 26 marzo tra spettacoli, documentari storici, servizi televisivi, interviste, lezioni e incontri con grandi pensatori della contemporaneità.

I primi materiali che confluiranno via via nella playlist Youtube #CasaParenti sul canale del teatro sono: una intervista storica ad Andrée Ruth Shammah a cura di Rai Teche su Il malato immaginario del 1981 (giovedì 26 marzo); l’edizione storica della Rai de Il Malato immaginario con Franco Parenti (sabato 28 marzo); “How good people make bad society” la Lezione Magistrale di Zygmunt Bauman (lunedì 30 marzo); il documentario di giornalismo storico “La sfida del Teatro Franco Parenti a Milano 40 anni dopo” realizzato dagli allievi del Master di giornalismo dello Iulm di Milano nel 2012 (mercoledì 1 aprile). E per concludere una divertente intervista di Stella Pende ad Andrée Ruth Shammah e Filippo Timi andata in onda nel 2014 su Rete4 (venerdì 3 aprile).

Alla creazione di questo dialogo partecipa attivamente anche la direttrice Andrée Ruth Shammah, che coinvolge quotidianamente gli spettatori sui social attraverso flashback ed episodi inediti della sua vita artistica e personale, pubblicati on line in forma di brevi pillole video.

Valentina Cortese, Giorgio Strehler, Paolo Grassi, Patrice Chéreau, Giorgio Albertazzi, Isabella Ferrari, Gianni Valle, Rosa Di Lucia, la famiglia artistica di Fiorenzo Carpi e Luisa Rossi e naturalmente Giovanni Testori e Franco Parenti a cui la memoria torna spesso, sono alcuni degli straordinari compagni di avventura citati in questi mini video racconti quotidiani.

L’iniziativa è nata nell’ambito del progetto #difficoltàinOpportunità lanciato dalla piattaforma di riflessione culturale Cultura Italiae.

Le video pillole sono pubblicate tutti i giorni alle 21.00 sulla pagina facebook di Andrée Ruth Shammah e condivise sul canale youtube del Teatro Franco Parenti.

Programma #CasaParenti

Giovedì 26 marzo

Intervista ad Andrée Ruth Shammah – Rai Teche

Servizio televisivo della Rai su Il malato immaginario andato in scena nella stagione 1980-81. Nel servizio la giornalista intervista Andrée Ruth Shammah alle prese con Franco Parenti e Lucilla Morlacchi durante le ultime prove prima del debutto assoluto dello spettacolo.

Sabato 28 marzo

Il malato immaginario – Stagione 1980-81 – Rai Tv

Edizione storica trasmessa dalla Rai de Il malato immaginario con Franco Parenti, la traduzione di Cesare Garboli e la regia di Andrée Ruth Shammah. Le scenografie furono progettate da Gian Maurizio Fercioni mentre Paolo Ciarchi si occupò delle musiche. Uno spettacolo passato alla storia del teatro italiano.

Lunedì 30 marzo

Lezione magistrale di Zygmunt Bauman

Affascinante lezione di Zygmunt Bauman, un pensatore considerato tra i piu autoreveli e influenti del mondo.A lui si deve la folgorante definizione della «modernità liquida». “How good people make bad society” è il titolo di questo intervento registrato il 5 febbraio del 2015 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti.

Mercoledì 1aprile

La sfida del Teatro Franco Parenti a Milano 40 anni dopo

Documentario di giornalismo storico sulla nascita dell’allora Salone Pier Lombardo. Attraverso brani di spettacoli, testimonianze di grandi personaggi, interviste, documenti di atttualità del tempo, viene celebrato il legame speciale tra questo teatro e la città in cui è nato ed è divenuto ciò che è oggi. Il documentario è stato realizzato in occasione del 40esimo anniversario della fondazione dagli studenti del Master di Giornalismo dello Iulm di Milano diretti dal Prof. Ivan Berni.

Venerdì 3 aprile

Confessione Reporter – Servizio televisivo Rete4

Andrée Ruth Shammah intervista Filippo Timi e Filippo Timi intervista Andrée Ruth Shammah in questo divertente servizio di Stella Pende andato in onda nel maggio del 2014 su Rete 4. Questo servizio è stato registrato nella Sala Grande del Parenti durante le repliche dello spettacolo di Timi “Il Don Giovanni”, che quell’anno fu lo spettacolo teatrale più visto in Italia.

