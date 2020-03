Continua il grande successo di CAVEMAN l’uomo delle caverne, ideato da Rob Becker, il più esilarante testo sul rapporto di coppia, nato a New York nel 1995, esportato in più di 30 paesi nel mondo e tradotto in 22 lingue differenti.

La versione italiana, interpretata da Maurizio Colombi con la regia Teo Teocoli, vince nel 2013 il premio di “miglior Caveman nel mondo”, ispirando decine di altre produzioni estere.

Dopo oltre 1000 repliche in tutta Italia, torna al Teatro Nuovo di Milano il 25 aprile, per la festa della liberazione, alle 20.45.

Appuntamento alle ore 15.00 con il ricevimento del pubblico in sala che sarà accolto in tavoli davanti al palcoscenico (servizio bar non incluso nel costo del biglietto) o a seguire nelle classiche poltrone di platea per assistere all’intramontabile One Man Show di Maurizio Colombi, il quale, accompagnato da una “CAVE BAND” di talentuosi musicisti, indagherà con sapiente ironia il rapporto di coppia e le differenze “antropologiche” tra uomo e donna nella vita quotidiana, situazioni usuali e familiari in cui il pubblico si riconosce e di cui non può non ridere.

Youtube: https://youtu.be/OshXA9puCas

Sito web: www.caveman.it

Facebook: https://www.facebook.com/CavemaniMaurizioColombi/

TEATRO NUOVO MILANO

Sabato 25 aprile ore 20.45

Info: tel 3338123543

prenotazioni@caveman.it

PREZZI COMPRENSIVI DI PREVENDITA :

1 settore tavoli €45,00, 2 settore tavoli €35,00, terzo settore file normale €30,00