In questi tempi di distanze fisiche e isolamenti forzati, lasciamo che sia la musica a unirci tutti e a farci sentire meno soli! Nasce da qui l’idea dei Concerti in quarantena che, se vorrete, vi terranno compagnia con una serie di imperdibili appuntamenti… da casa. Gli artisti di Isola Tobia Label sono infatti già pronti a scaldare la voce e gli strumenti per regalarvi via streaming undici esibizioni in diretta live dalle loro abitazioni. Voi dovrete solo mettervi comodi, collegarvi alla nostra pagina Facebook www.facebook.com/isolatobialabel oppure alle pagine dei singoli artisti e mettere le vostre orecchie in modalità ascolto per un’ora circa di buona musica! Potrete così assaporare l’ampia varietà dei dischi del nostro chiosco in un’inedita versione e magari decidere di acquistare una copia fisica o digitale dei nostri album.

“Quasi sempre è quando subiamo l’assenza di qualcosa che ne capiamo importanza e valore – spiega Carlo Mercadante, direttore artistico di Isola Tobia Label – dovendo, noi operatori dello spettacolo, patire un periodo di inattività forzata che ci colpirà duramente, ho la speranza che si possa affrontare una riflessione seria su quanto, per noi e per il pubblico, valga davvero la cultura. Mi piacerebbe che alla riapertura dei teatri gli artisti fossero i primi a riempire i posti presenziando ai concerti di altri artisti. Mi piacerebbe che chi fa musica smettesse di pubblicare solo link spotify e tornasse a promuovere dischi da vendere. E mi piacerebbe che la gente tornasse a dare valore a quelle canzoni che danno loro sorrisi, lacrime ed emozioni, incrementando il lavoro di chi opera nel campo della cultura. Che sia un’occasione per prendere coscienza. Insieme. Oltre scuderie e personalismi. Concerti in quarantena è questo – conclude infine – un piccolo gesto per dire che noi non vogliamo estinguerci e che abbiamo la volontà di tentare di aprire una discussione”

Qui di seguito il calendario completo:

Giovedì 12 Marzo ore 19, concerto di Mizio Vilardi (www.facebook.com/MizioVilardiMusic)

Venerdì 13 Marzo ore 19, concerto di Jacopo Perosino (www.facebook.com/jacopoperosino)

Sabato 14 Marzo ore 21, concerto degli Skaperol (www.facebook.com/Skaperol)

Domenica 15 Marzo ore 19, concerto di Porfirio Rubirosa www.facebook.com/porfiriorubirosamusic)

Venerdì 20 Marzo ore 19, concerto di Gerardo Tango (www.facebook.com/gerardo.tango.official)

Sabato 21 Marzo ore 19, concerto di hUMANOALIENO (www.facebook.com/hUMANOALIENO)

Domenica 22 Marzo ore 19, concerto di Liana Marino (www.facebook.com/lianamarino.music)

Venerdì 27 Marzo ore 19, concerto di Carlo Mercadante (www.facebook.com/ci.mercadante)

Sabato 28 Marzo ore 21, concerto di Saverio D’Andrea (www.facebook.com/Saverio.Dandrea)

Domenica 29 Marzo ore 19, concerto di Miriam Foresti (www.facebook.com/miriamforesti)

Giovedì 2 Aprile ore 20, concerto dei CubeLoose (www.facebook.com/CubeLoose)

Vi aspettiamo, #Nutriamolamusica insieme con coraggio ed entusiasmo!

———

Altre iniziative Isola Tobia Label

Vi ricordiamo che fra pochi giorni, il 18 marzo, uscirà l’album Desiderio di Atlantico dei CubeLoose, già in prevendita su https://isolatobialabel.com/chiosco