Confermata la mostra “Come as you are”

Peterson-Lavine

COME AS YOU ARE

Kurt Cobain and the Grunge Revolution

Confermata la mostra in programma

dal 7 marzo al 14 giugno 2020, a Firenze, Palazzo Medici Riccardi

Annullata la preview per la stampa di venerdì 6 marzo

In ottemperanza alle nuove misure messe in campo dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus, è annullata la preview per la stampa della mostra Peterson-Lavine. Come As You Are. Kurt Cobain and the Grunge Revolution, prevista per domani, venerdì 6 marzo, a Palazzo Medici Riccardi.

Poichè il provvedimento non prevedere la chiusura dei musei, la mostra aprirà regolarmente al pubblico sabato 7 marzo alle ore 9.00.