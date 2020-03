Florence Korea Film Fest 2020: rinviato a maggio

Slittano le date dell’edizione 2020 del Florence Korea Film Fest che si posizionerà dal 21 al 29 maggio a Firenze (invece che dal 19 al 27 marzo, come precedentemente annunciato), tra il cinema La Compagnia di Firenze e MAD – Murate Art District.

Il festival è stato rinviato per motivi organizzativi, a causa della dimensione nazionale e internazionale dell’attuale contingenza, e in previsione della grande affluenza di pubblico che ogni anno la manifestazione registra rispettando le misure previste dal Dpcm del 4 marzo 2020 (e la relativa diminuzione dei posti disponibili in sala). La decisione è stata presa da Riccardo Gelli, direttore e ideatore del festival, Console onorario della Repubblica di Corea in Toscana, in accordo con Fondazione Sistema Toscana.

“In un contesto di incertezza – ha spiegato Gelli – preferiamo spostare le date per godere in pieno il festival e la cinematografia coreana e abbiamo pensato a fine maggio come periodo migliore per spostare la manifestazione”.

Il programma del festival non subirà sostanziali variazioni rispetto a quello già annunciato: la prima retrospettiva in Italia dell’attore Cho Jin-woong, star del cinema; K-History, un focus storico sul passato della società coreana; Orizzonti Coreani, dedicata al cinema contemporaneo con titoli campioni d’incassi in patria e premiati nei festival di tutto il mondo; Independent Korea, che ospita lavori di giovani e talentuosi registi fuori dalla rete della grande distribuzione; Corto, Corti, il meglio dei cortometraggi passati ai festival più importanti. In cartellone anche la VR Virtual Reality Experience sezione dedicata alla realtà virtuale e K-Documentary, la nuova sezione del festival che ospiterà alcuni documentari che affronteranno il tema della natura e la scoperta della Corea del Nord.

Il festival è organizzato grazie al contributo di Regione Toscana, Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, Consolato Onorario della Repubblica di Corea in Toscana, Istituto Culturale Coreano di Roma, Comune di Firenze, Quartiere 1, Città Metropolitana di Firenze, MAD-Murate Art District, FST – Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Informazioni

Florence Korea Film Fest; Via San Domenico, 101 – Firenze 50133;

Organizzazione: +39 055 50 48 516, Taegukgi – Toscana Korea Association;

e-mail: info@koreafilmfest.com ; Website: www.koreafilmfest.com ;

Cinema La Compagnia: 055 268451

