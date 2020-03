Proseguono con grande successo gli appuntamenti letterari di Gioele Dix sui propri canali ufficiali. Dopo i due appuntamenti con i capitoli della peste ne I Promessi Sposi del Manzoni, Gioele Dix dedica la nuova pillola letteraria alla grande poeta polacca Wislawa Szymborska.

Premio Nobel per la letteratura nel 1996, la Szymborska racconta il mondo attraverso la sua poesia: l’amore per le piccole cose, per la natura, per le coincidenze di ogni giorno. Le sue poesie, pur avendo un peso specifico enorme, appaiono semplici, dirette, fluide.

“Amo da sempre la poesia e mi piace quando si mescola con la vita. Questa volta propongo alcune poesie di Wislawa Szymborska: ovvero come intelligenza, ferocia, ironia e grazia possano combinarsi e trasformarsi in versi.

Se in sottofondo sentite qualche rumore e qualche strillo, non preoccupatevi. Quando si è in famiglia, al chiuso, può succedere.” Gioele Dix

Le pillole letterarie online di Gioele Dix, che tanto seguito stanno avendo fra i suoi fan, sono interpretazioni inedite e personali delle pagine più amate dall’artista che già da tempo non fa mistero della sua passione per la letteratura. Grande riscontro, infatti, aveva avuto il suo libro del 2018 “Dix Librix, La mia storia sentimentale della letteratura”, i Giovedix letterari al Teatro Franco Parenti di Milano sono stati per anni un appuntamento affollato e accolto calorosamente dal pubblico e numerose sono state le partecipazioni di Gioele Dix ai festival letterari più importanti come il “Festival della letteratura di Mantova” e “Tempo di Libri” a Milano.

Premettendo a tutti che in questo periodo di quarantena è importante stare a casa, Gioele Dix coglie l’occasione di condividere con il pubblico che lo segue le proprie passioni letterarie e dà appuntamento sui suoi canali ufficiali. #iorestoacasa

Gioele Dix racconta Wislawa Szymborska

Gioele Dix legge I Promessi Sposi

