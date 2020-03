gpffathome: il Gran Paradiso Film Festival è online

L’emergenza sanitaria in atto impone a tutti di rimanere in casa e per questo Fondation Grand Paradis e il Gran Paradiso Film Festival hanno deciso di rimanere vicini al pubblico portando nelle abitazioni suggestive immagini di natura. Grazie all’innovazione tecnologica, la cultura, l’arte e lo spettacolo non si fermano.

A partire dalla sera di lunedì 30 marzo e fino a lunedì 13 aprile alcuni dei migliori film del Gran Paradiso Film Festival saranno pubblicati sul sito www.gpff.it e visibili in streaming dalla “tana” di casa e daranno vita al concorso #gpffathome che assegnerà la “Marmotta d’Oro” e la “Marmottina d’Oro”.

Fino al termine della rassegna il pubblico potrà iscriversi alla giuria e, dopo aver potuto apprezzare dal proprio divano tutti i film, potrà votare e far vincere il documentario preferito.

Tra i partecipanti alla giuria verranno sorteggiati 20 zaini Lowe Alpine da montagna offerti dal progetto P.A.C.T.A.- Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin con altrettanti Fondation Grand Paradis Pass che potranno presto essere utilizzati per visitare i siti di interesse culturale e naturalistico.

Se assistere ai documentari non fosse sufficiente a soddisfare la voglia di natura, sarà anche possibile con Gran Paradiso VR – The experience of Nature, salire la via normale alla cima del Gran Paradiso e vivere l’esperienza virtuale dell’ascesa all’unico massiccio che supera i 4000 metri interamente in territorio italiano.

Tutti i dettagli, lo streaming, gli aggiornamenti e maggiori approfondimenti sono disponibili sul sito www.gpff.it.

Fai anche tu come le marmotte, resta nella tua tana!