La Compagnia I Saltafoss, reduce da uno straordinario successo al Teatro della Luna, torna in scena a grande richiesta con Happy Days il Musical Sabato 18 aprile e Domenica 19 aprile al Teatro Fellini di Rozzano.

Happy Days il Musical su licenza ufficiale Samuel French con canzoni in italiano cantate dal vivo, si avvale della regia di Adriano Tallarini, le coreografie di Martina Massa e la direzione musicale di Laura Amodeo.

Happy Days il Musical, con libretto di Garry Marshall, liriche e musiche di Paul Williams, è ispirato all’omonima e famosa serie TV andata in onda negli Stati Uniti dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 sul network TV ABC. La serie, creata da Garry Marshall (autore di molti show televisivi e creatore di serie tv di successo, tra cui Mork & Mindy e regista di Pretty Woman) racconta la vita di una tipica famiglia americana, i Cunningham, nella cittadina di provincia di Milwaukee, tra gli anni ’50 e ’60. In Italia il primo episodio venne trasmesso l’8 dicembre 1977. Il musical debuttò nel 2007 al Falcon Theatre a Burbank, California, prodotto e diretto dallo stesso Marshall e ne fu realizzata una versione italiana nel 2011.

Con un cast composto di ben trenta artisti tra attori, cantanti e ballerini, la Compagnia i Saltafoss porta in scena due ore di grande intrattenimento sulle trascinanti note del rock and roll anni ’50, con un allestimento che fa rivivere sul palco le atmosfere e le sonorità di quell’epoca, ritornate prepotentemente di moda in questo ultimo periodo. Le canzoni sono tutte in italiano – tra cui l’indimenticabile sigla Happy Days – eseguite rigorosamente dal vivo nella tipica polifonia di quel periodo.

Sullo sfondo del drive-in Arnold’s si ritroveranno le spensierate vicende dei celebri personaggi televisivi: il mitico Fonzie, con il suo giubbotto in pelle, duro dal cuore d’oro dal fascino irresistibile e vera star dello show; Howard Cunningham, il capofamiglia; sua moglie Marion, casalinga perfetta; i figli Richie e Joanie, detta “sottiletta”; infine il gruppo di amici Ralph, Potsie, Chachi, Alfred, Pinky, Loribeth.

Compagnia Teatrale I Saltafoss

La Compagnia Teatrale I Saltafoss nasce nel 2003 e ha al suo attivo diverse produzioni di alcuni dei più celebri musical italiani e internazionali.

Nel 2007 porta in scena Pinocchio Il grande musical con musiche dei Pooh, seguito nel 2009 da Aggiungi un posto a tavola, la celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini

Nel 2010 la Compagnia propone Se il tempo fosse un gambero, sempre a firma Garinei e Giovannini, ottenendo un grande successo di pubblico e critica.

La proposta dal 2013 è We love musical, un testo inedito firmato da Adriano Tallarini, che racchiude alcuni brani tratti dai più noti musical. Nel 2015 I Saltafoss riportano in scena Pinocchio il grande musical, con un cast collaudato e ampliato da nuovi giovanissimi talenti. Nel 2016 ottengono un grande successo con Aladin il Musical di Stefano D’Orazio. Nel 2016 propongono un divertente filone dedicato al cabaret con Avanti il prossimo!, seguito da Il Buono, IL Brutto e il Nativo e nel 2017 da Kabaret con gulash. Dopo lo strepitoso successo di Happy Days Il Musical, la loro nuova produzione, che debutterà per la prima volta in Italia a partire da febbraio 2021, è Zorro il Musical, prodotta su licenza ufficiale MTI.

Sabato 18 aprile ore 21:00 – Domenica 19 aprile ore 16:00

Cinema Teatro Fellini Rozzano (MI)

HAPPY DAYS IL MUSICAL

Regia: Adriano Tallarini

Coreografie: Martina Massa

Direzione musicale: Laura Amodeo

Traduzione testi: Michele Renzullo

Liriche italiane: Franco Travaglio

CAST

DAVIDE PROCOPIO: Fonzie

ERIKA EIZAGUIRRE: Pinky Tuscadero

MASSIMO VINCI: Howard Cunningham

MARIA TERESA BONGIOVANNI: Marion Cunningham

SIMONE MUCIACCIA: Richie Cunningham

LAURA PENATTI: Joanie Cunningham

DARIO CALDINI: Potsie Weber

MATTEO MAGNAGHI: Ralph Malph

IVAN FORTAREZZA: Chachi Arcola

DENISE BENNARDO: Lori Beth

GIUSEPPE DI LORENZO: Alfred Delvecchio

LUCA FERRO: Conte Malachi

STEFANO GAMO: Rocco Malachi

Cinema Teatro Fellini: Viale Lombardia, 53 Rozzano (MI)

La Compagnia Teatrale I SALTAFOSS è presente su:

Facebook: @saltafossmilano

Instagram: @compagniateatralesaltafoss

Prezzi (posto unico): Intero € 22,00

Ridotto bambini da 4 a 12 anni, over 65 € 16,50

BIGLIETTI: www.vivaticket.it