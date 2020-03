“HeartBeat – Perché Nessun Cuore Resti Fermo”: raccolta fondi per l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma

Nella mattina di sabato 14 marzo 2020, la raccolta fondi per l’Ospedale Spallanzani dal titolo “HeartBeat – Perchè Nessun Cuore Resti Fermo”, ha tagliato il traguardo di diecimila euro, toccando quota 12.000 in soli tre giorni. Un sostegno economico importante nella fase più delicata della lotta all’emergenza Coronavirus, una battaglia che vede la clinica romana impegnata in prima linea e per cui i club capitolini, hanno lanciato la campagna benefica curata da Room 26, Spazio Novecento, Piper Club, Eden, in collaborazione con Jolie, Satyrus, Le Terrazze, Studio Mariotti e realizzata con il sostegno di SILB – Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo.

Alla campagna ha preso parte anche VPL Virtual Pro League, in collaborazione con Federesport e FIES, che nella giornata di domenica 22 marzo 2020 daranno luogo al Torneo di Pro Club 11 contro 11, durante il quale saranno raccolti ulteriori fondi sulla piattaforma di football online www.virtualproleague.com .