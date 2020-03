Il Cortile digitale! Scendi anche tu a giocare?

Un “cortile digitale”, dove i bambini possano finalmente riprendere a vivere momenti sociali di gioco in compagnia di altri bambini, guidati dagli esperti intrattenitori per famiglie del Circowow

“Ciao, sono io! Scendi un po’ a giocare?”. Quante volte abbiamo ripetuto questa frase al citofono, e quante volte lo hanno fatto i nostri figli?

Il luogo del gioco, ma prima ancora della socialità, per i bambini è spesso il cortile. Partendo da qui il Circowow, l’agenzia creativa di eventi per bambini e famiglie più SMART d’Italia, ha pensato, in questo difficile momento di isolamento, di provare a creare virtualmente quell’atmosfera.

Un “cortile digitale ”, dove i bambini possano finalmente riprendere a vivere momenti sociali di gioco in compagnia di altri bambini, guidati dagli esperti intrattenitori per famiglie del Circowow.

Uno spazio di condivisione, di divertimento, ma soprattutto una finestra comunicativa tra bambini della stessa età, in un momento in cui per i più piccoli la socializzazione è particolarmente difficile, ma altrettanto importante.

L’iniziativa, nata dalla creatività dei fondatori del Circowow Filippo Chiadò Puli e Luca Vincent Pecora, prevede un calendario di appuntamenti gratuiti nei quali le famiglie potranno, collegandosi al link che verrà inviato loro, partecipare a diverse attività aggregative create ad hoc per i bimbi, che finalmente avranno la possibilità di tornare a vedere altri bimbi e giocare con loro.

Veri “cortili” tematici con proposte divertenti di attività ludiche basate sul teatro, la cultura generale, il ballo e e arti performative.

Il progetto prenderà vita dal 31 marzo al 19 aprile dal lunedì al venerdì con tre appuntamenti al giorno.

Per l’iscrizione al gioco si dovrà contattare il numero dell’ufficio Circowow al numero 3499256189 e segnalare un numero di riferimento sul quale verrà inviato il link per partecipare al gioco. Il link verrà inviato nella giornata e si richiederà di collegarsi 5 minuti prima dell’orario indicato. Materiali necessari per giocare pezzi teatrali, canzoni o barzellette. Etichetta adesiva con il proprio nome realizzata con scotch carta.

COME COLLEGARSI: scaricare su Pc o Cellulare l’applicazione ZOOM sul sito: https://zoom.us/

Le attività sono state pensate e progettate per essere rivolte a diverse fasce d’età: alle ore 15, ogni giorno, verranno proposti giochi per i bambini dai 7 ai 10 anni; alle 16.30 sarà il momento dei bambini in età 3-7; mentre alle 18 nel cortile digitale si riuniranno i bimbi dai 5 ai 10 anni.

I cortili virtuali prevederanno un momento iniziale in cui i bambini potranno presentarsi tra loro e conoscersi un po’, per poi giocare tutti insieme e fare nuove amicizie.

Il servizio è gratuito ma, per chi lo vorrà sostenere, è stata data la possibilità di contribuire con una donazione per il Team Wow per fronteggiare questo momento”

Dove si potrà donare?

Sulla piattaforma produzionidalbasso.com tutte le informazioni per contribuire.

Questo il calendario delle attività previste dal Cortile digitale del Circowow:

LUNEDI‘ ore 15:00 PRONTI! CHI GIOCA AL MIMO? Ore 16:30 PRONTI! SI APRONO LE DANZE? Ore 18:00 PRONTI?!SI GIOCA A SOQUADRO?

MARTEDI‘ ore 15:00 PRONTI! SI GIOCA A NOMI-COSE-CITTA’? Ore 16:30 AFFAMATI DI FAVOLE? LE FAVOLE A MERENDA! Ore 18:00 PRONTI? SI VA A SCUOLA DI PICCOLO CIRCO!

MERCOLEDI ‘ ore 15:00 PRONTI! CHI GIOCA AL QUIZ WOW? Ore 16:30 PRONTI! SI APRONO LE DANZE? Ore 18:00 PRONTI?!SI GIOCA A SOQUADRO?

GIOVEDI‘ ore 15:00 PRONTI! SI GIOCA A NOMI-COSE-CITTA’? Ore 16:30 AFFAMATI DI FAVOLE? LE FAVOLE A MERENDA! Ore 18:00 PRONTI? SI VA A SCUOLA DI PICCOLO CIRCO!

VENERDI ‘ ore 15:00 PRONTI! INDOVINA COSA DISEGNO? Ore 16:30 PRONTI! SI APRONO LE DANZE? Ore 18:00 PRONTI! TALENTI CERCASI?

Le attività sono state progettate per le diverse età dei bambini alle ore 15:00 ogni giorno verrà proposto un grande gioco da tavola adattato per la situazione, le età dei partecipanti all’attività sono: ore 15:00 bimbi in età dai 7 ai 10 anni, ore 16:30 bimbi in età 3-7 anni, ore 18:00 bimbi dai 5 ai 10 anni.

Ecco cosa prevedono i 9 servizi di animazione smart on line:

PRONTI! SI APRONO LE DANZE? Età consigliata dai 3 ai 7 anni. DURATA 20/30 MIN. In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa e un piccolo riscaldamento inizierà a proporre ai ragazzi brani di ballo da ripetere e giochi musicali divertenti da realizzare insieme.

AFFAMATI DI FAVOLE! LE FAVOLE A MERENDA? Età Consigliata dai 3 ai 7 anni. DURATA 20/30 min. In questa chiamata di gruppo il nostro esperto attore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa farà entrare i bimbi all’interno del meraviglioso mondo delle favole e dei racconti, le letture saranno interpretate e accompagnate da sottofondi musicali, non sarà solo una lettura non mancheranno infatti le possibilità di interagire per animare la storia e il racconto e anche le domande finali sul significato e sui personaggi narrati. Le storie scelte potranno essere suddivise nel caso il tempo lo richieda su più giorni creando delle vere e proprie puntate.

PRONTI! SI GIOCA A SOQQUADRO? ETA’ Consigliata dai 5 ai 10 anni. DURATA 30/40 MIN In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, spiegherà il gioco di Soqquadro, il primo gioco al mondo che espande il divertimento dal tavolo a tutta la casa. Frugate alla ricerca degli oggetti richiesti dal nostro conduttore e convincete gli altri giocatori della bontà dei vostri abbinamenti, accumulate punti. Soqquadro è una frenetica caccia al tesoro per la prima volta realizzata anche nel cortile digitale.Il Gioco terminerà al raggiungimento di un punteggio singolo stabilito a inizio partita.

PRONTI! CHI GIOCA AL MIMO? ETA’ Consigliata dai 7 ai 10 anni.DURATA 30/40 MIN In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, invierà un frase o un parola a ogni singolo partecipante che dovrà interpretare con la tecnica del Mimo. A ogni partita i ragazzi avranno il tempo di due canzoni per immaginare come mimare la frase assegnata o il titolo/parola e poi a turno inizieranno il gioco del mimo. Gli altri potranno prenotarsi per tentare di indovinare. Il ragazzo che starà mimando in quel momento potrà rispondere solo SI o No non potrà quindi dare indicazioni diverse se non ripetere diversamente mimando in modo diverso. Il Gioco terminerà al raggiungimento di un punteggio singolo stabilito a inizio partita.

PRONTI! SI GIOCA A NOMI-COSE-CITTA’? Età Consigliata dai 7 ai 10 anni. DURATA 30/40 min. In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, sfiderà ogni singolo giocatore al gioco NOMI-COSE-CITTA’ con una piccola variazione verranno inserite all’interno anche altre categorie come CARTONI, FIORI, ANIMALI e altre categorie buffe e divertenti, oltre a imprevisti e giochi divertenti Il nostro esperto avrà un sacchetto da cui estrarrà le lettere iniziali che guideranno il gioco. Una volta estratta la lettera tutti i bimbi potranno iniziare a scrivere e a compilare le categorie, il primo che finirà di compilare darà lo STOP e così l’animatore potrà iniziare ad assegnare i punti che saranno 10 PUNTI nel caso nella categoria la parola sia originale e quindi sia stata scritta solo dal giocatore mentre nel caso di doppie o triple parole il punteggio assegnato sarà di 5 PUNTI. Verranno inoltre assegnati dei punti EXTRA con il superamento dei giochi e degli imprevisti. Il Gioco terminerà al raggiungimento di un punteggio singolo stabilito a inizio partita.

PRONTI! INDOVINA COSA DISEGNO? Età Consigliata dai 7 ai 10 anni.DURATA 30/40 MIN. In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, invierà un tema da disegnare a ogni singolo partecipante che dovrà interpretare il disegno. Tutti saranno quindi impegnati a disegnare il proprio tema e avranno 5 minuti per ogni manche per realizzare il disegno. Alla fine dei 5 minuti ogni bimbo esporrà a turno il proprio disegno e gli altri potranno prenotarsi per tentare di indovinare. Il proprietario del disegno potrà rispondere solo SI o No non potrà quindi dare indicazioni diverse se non aggiungere dei particolari al disegno. I temi saranno ad esempio: SPORT: Palla da baseball (palla, guantone da baseball, cappellino , mazza da baseball campo), FAVOLE : La Bella Addormentata nel Bosco (cuscino, sonno, principessa, bosco libro) etc etc.. Il Gioco terminerà al raggiungimento di un punteggio singolo stabilito a inizio partita.

PRONTI! SI VA A SCUOLA DI PICCOLO CIRCO? Età Consigliata dai 7 ai 10 anni. DURATA 30/40 MIN In questa chiamata di gruppo il nostro esperto artista , dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, inizierà a realizzare e insegnare alcuni esercizi di propedeutica di piccolo circo e imparare esercizi di giocoleria con le palline (verrà inviato un video su come costruire in casa le proprie palline circensi a ogni partecipante). In ogni lezione verranno spiegati trick semplici e a ogni fine lezione ci sarà il ripasso degli esercizi della lezione precedente.

PRONTI! CHI GIOCA AL QUIZ WOW? Età Consigliata dai 7 ai 10 anni. DURATA 30/40 MIN In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, daremo poi il via al nostro QUIZ GAME domande a risposta multipla o aperta verranno poste ai nostri giocatori il primo ad alzare la mano si conquisterà il diritto a rispondere nel caso di risposta corretta gli verranno assegnati i punti della domanda, nel caso contrario si potrà prenotare un altro giocatore. Sono previsti anche giochi a sfida.

PRONTI! TALENTI CERCASI? Età Consigliata dai 7 ai 10 anni. DURATA 50/60 MIN In questa chiamata di gruppo il nostro esperto intrattenitore, dopo il primo momento di presentazione nel quale verrà effettuata la nostra intervista buffa, spiegherà il funzionamento del gioco che prevederà che ogni ragazzo/a presenti due o tre momenti di esibizione (il numero delle esibizioni sarà comunicato qualche giorno prima della data via messaggio dall’ufficio WOW) le categoria saranno; Balletti, recite, canzoni, barzellette, poesie, interpretazioni. Per ogni esibizione i gruppo di giocatori potrà votare con un voto da 1 a 10 l’esibizione altrui. Una volta esaurite le esibizioni il nostro conduttore comunicherà i risultati finali e i vincitori.

