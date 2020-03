Teatro Puccini (Firenze): chiuso fino al 9 marzo

In ottemperanza al DPC del 4 marzo 2020, il Teatro Puccini rimane chiuso fino a lunedì 9 marzo.

Gli spettacoli Coast to Coast con Rocco Papaleo in programma venerdì 6 e sabato 7 marzo e I monologhi della vagina in programma domenica 8 marzo non andranno quindi in scena.Lunedì 9 marzo verranno comunicati i rinvii o annullamenti ed eventuali modalità di rimborso.

Informazioni: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini – Via delle Cascine 41 50144 Firenze

Tel. 055.362067

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini