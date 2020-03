iorestoacasa con Teho Teardo e la voce di Elio Germano

Teho Teardo è il protagonista – assieme alle voci di Elio Germano e Daniele Della Vedova e alla potenza civile ed artistica della poesia di Pier Paolo Pasolini – della terza puntata di #iosonoMecenate in diretta giovedì 19 marzo ore 21 dalla pagina Facebook del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.

Rispettando il decreto #iorestoacasa, l’attore Elio Germano e Daniele Della Vedova si uniscono al musicista e compositore Teho Teardo, inviandogli la registrazione della poesia Cjant da li Campanis di Pier Paolo Pasolini , rispettivamente in italiano e in friulano.

In questa occasione, Teardo suonerà anche Césures rélatives, tratto dall’ultimo album Ellipses dans l’harmonie – Lumi nel buio, due brani inediti e Into The Black, composta nello studio privato di Joan Mirò e commissionata dal Museo a Palma de Maiorca per la Mostra di Mirò a Villa Manin.

Lo speciale format “#iorestoacasa con…” permette agli spettatori di partecipare gratuitamente ai video in streaming, il cui contenuto resterà visibile su FB e fruibile in differita sul sito cssudine.it , e di diventare mecenati grazie allo strumento dell’Art bonus predisposto dal MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Quanto raccolto verrà destinato dal CSS agli artisti stessi e corrisposto interamente in giornate lavorative. Teho Teardo devolve il compenso ed eventuali altre donazioni Art bonus a Linea d ’ Ombra , l’associazione che si occupa di aiutare i profughi che dalla linea balcanica arrivano in Italia.

“Ho chiesto al CSS – racconta Teardo – di devolvere il mio compenso a Lorena Fornasir (associazione Linea d’ombra) che continua a aiutare i profughi della rotta balcanica nonostante il virus. Profughi che fuggono da lontano, subiscono violenze, torture e atrocità per arrivare da noi e ricominciare una vita.

Dal profilo FB del CSS – continua il musicista – suonerò dei brani inediti dal vivo nel mio studio. A farmi compagnia ci saranno due cari amici che da casa mi hanno inviato le registrazioni delle loro voci, si tratta di Elio Germano e Daniele Della Vedova che leggeranno rispettivamente in italiano e friulano una poesia di Pasolini che mi è molto cara, Cjiant da li ciampanis, perché al momento giusto dice: non avere paura. Pasolini la scrisse in Friuli, il CSS è a Udine, Linea d’ombra aiuta i profughi che arrivano in Italia entrando dal Friuli. È tutto collegato anche se siamo in quarantena.” conclude Teho Teardo.

#iosonoMecenate #iosonoMecenate prevede che gli artisti vengano scritturati per la giornata di lavoro dal CSS, mentre gli spettatori tramite l’Art bonus possono effettuare una erogazione tramite bonifico.

L’Art bonus consente a soggetti privati di effettuare erogazioni liberali in denaro per il sostegno alla cultura e al tempo stesso di godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. Il donatore (se lo desidera) entrerà nell’elenco dei Mecenati per l’Arte e la Cultura pubblicato sul sito Art bonus, dove potrà scaricare la ricevuta con l’evidenza della causale “Art bonus – Ente Beneficiario – Oggetto dell’erogazione” necessaria per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale. Il singolo versamento potrà essere di qualunque cifra a partire da 1 euro e l’erogazione liberale potrà essere recuperata nell’ordine del 65% a titolo di credito di imposta.

Al progetto #iosonoMecenate hanno già aderito: Teatro Incerto/Claudio Moretti, Fabiano Fantini, Elvio Scruzzi (21 marzo), Ksenija Martinovic (24 marzo), Roberto Anglisani (26 marzo), Fabrizio Arcuri (28 marzo), Claudio Moretti (31 marzo), teatrino del Rifo / Manuel Buttus e Roberta Colacino (2 aprile), Nicoletta Tari con Filippo Ieraci (4 aprile), Paolo Fagiolo con Alan Malusà Magno e Federico Petrei (9 aprile), Matteo Bevilacqua (11 aprile), Francesco Collavino, Giuliano Scarpinato, Gabriele Benedetti, Rita Maffei, Fabrizio Pallara, Massimo Somaglino e molti altri se ne aggiungeranno nelle prossime ore.