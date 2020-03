Lake Como Film Festival lancia il progetto #realwindows / Un mondo sospeso

Il Lake Como Film Festival ha sospeso la programmazione delle attività, come tutte le altre manifestazioni culturali del territorio, in ottemperanza con le direttive governative #iorestoacasa. In questo momento di difficoltà, la situazione attuale rallenta, e in parte pregiudica lo svolgimento dell’edizione 2020 del festival dedicato al cinema di paesaggio.

Alberto Cano – direttore dell’Associazione Lago di Como Film Festival – e il gruppo di lavoro (Max Colombo, Davide Dell’Erba, Andrea Giordano, Ottavia Fraginito, Matteo Montini, Massimilano De Ponti, Stefano Facchinetti, Pablo Marziali, Elisabetta Mazzoli, Marco Pepe) hanno ideato due proposte per il pubblico che ha seguito le sette passate edizioni della manifestazione.

Negli anni il focus sul paesaggio ha portato – ideatori e fruitori – ad attraversare le grandi fascinazioni e le grandi contraddizioni del rapporto tra umano e natura e a comprendere quale straordinario strumento sia il cinema per documentarlo e raccontarlo.

Da qui, nasce l’idea di un progetto: #REALWINDOWS è l’hashtag Instagram che viene lanciato in questi giorni sui canali della rete e che vuole raccogliere vedute paesaggistiche dalle finestre del mondo. In questo momento, in cui tutte le attività sono sospese, a partire da quelle culturali, il Lake Como Film Festival desidera coinvolgere il pubblico in un progetto di film collettivo. Chiunque voglia, può mandare il video girato dalla propria finestra, della lunghezza massima di 1 minuto: basta cliccare sul link http://www.lakecomofilmfestival.com/realwindows/ e caricare il file seguendo le indicazioni.

“UN MONDO SOSPESO” è infatti il titolo per documentare quello che appare in questo particolarissimo periodo dalle finestre delle nostre case, l’unico paesaggio per ognuno di noi oggi disponibile. Al termine di questa fase di quarantena, i video verranno raccolti in un film collettivo, intitolato appunto “UN MONDO SOSPESO”, costruito con tutte le nostre singole tessere, per raccontare e ricordare un momento unico della nostra storia.

Intanto, in questi giorni inizia per gli appassionati cinephile una mirata “proposta di visione”: via mail (per gli iscritti alla newsletter) e sul sito www.lakecomofilmfestival.com/ si possono trovare alcune segnalazioni cinematografiche tratte dalle 7 edizioni passate del LAKE COMO FILM FESTIVAL, che seguono le diverse sezioni del programma, i grandi film di Panorama, i lungometraggi di Longscapes, i documentari ambientali, i paesaggi dell’animazione, i corti del concorso FilmLakers, cui viene aggiunta l’indicazione di alcune serie tv che hanno come focus il “paesaggio”.

Per chi volesse ricevere le segnalazioni via mail, è sufficiente inviare una mail a info@lakecomofilmfestival.com, iscrivendosi alla Newsletter.

A tutti gli iscritti, da oggi verrà inviata con scadenza settimanale una mail con i titoli e brevi presentazioni/sinossi. Da “Il sale della terra” di Wim Wenders e Juliano Riberio Salgado (proiettato al cinema Arena nel 2017 ) a “Mowgli – il figlio della giungla” firmato da Andy Serkis, ospite a Villa Erba nell’ultima edizione nel luglio 2019, fino alle “chicche cinematografiche della sezione “Longscapes” come “Tanna” e “Momosas”.

Tutti i titoli verranno indicati con una breve presentazione e le indicazioni per lo streaming video. Un modo per scegliere contenuti di qualità, rivedere pellicole amate o recuperare qualche titolo che si era perso.