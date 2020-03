Legnano, viaggio nelle chiese di contrada

Viaggio alla scoperta dei tesori di Legnano. In periodo in cui è necessario stare a casa, il portale giornalistico Sempione News ha deciso di mettere a disposizione i video realizzati per le chiede delle contrade legnanesi. Partendo da San Martino, la cui chiesetta omonima è già online, sono otto gli approfondimenti video che a cadenza bisettimanale (il martedì e il giovedì) verranno messi a disposizione nelle prossime settimane; il tutto seguendo rigorosamente l’ordine di sfilata del Palio 2018.

«È un omaggio al Palio di Legnano e alla vita di contrada, ma soprattutto è un omaggio alla città valorizzando le bellezze storiche, artistiche e architettoniche che si nascondono negli edifici sacri che sono diventati punto di riferimento delle diverse contrade», spiega il direttore dei Sempione News, Enzo Mari. «Con un Palio 2020 che è al momento sospeso e tutte le chiese legnanesi chiuse a causa dell’emergenza sanitaria in corso, abbiamo deciso di proporre un viaggio che celebra le contrade e al contempo vuole valorizzare Legnano».

Come hanno già fatto molti musei, che hanno aperto le loro porte online per consentirne di ammirare i gioielli custoditi seppur virtualmente, Sempione News ha deciso di riproporre in modo organico il lavoro fatto un paio di anni fa. Il progetto legnanese, nato da un’idea di Enzo e Federico Mari, è stato realizzato con il supporto tecnico di Pavel Palao e Mirko Crespi di Videomaker Lombardia, e sviluppato attraverso l’accurata ricerca storico-iconografica di Gianni Pedrotti, storico e ricercatore legnanese, che nei video compare in dialogo con il giornalista Gigi Marinoni.

«Il risultato ha un doppio valore», prosegue Mari. Innanzitutto, «c’è la possibilità di apprezzare il patrimonio artistico legnanese che si cela in queste chiese. Sono edifici che spesso passano inosservati ma che celano al loro interno delle vere e proprie chicche, sono custodi di tradizioni e di storie, nonché testimonianze di una specifica comunità. L’approfondimento storico che è stato condotto ha svelato talvolta elementi non conosciuti ai più, delle curiosità che hanno permesso di arricchire la narrazione». Non certo secondo, il Palio. «Attraverso questi video respiriamo l’aria della vita di contrada, con i suoi colori e suoi riti».

La pubblicazione dei video che è iniziata dalla contrada di San Martino con il documentario dedicato all’omonima chiesa, prosegue con la contrada di Sant’Ambrogio, quella di San Domenico, quindi La Flora con la chiesa dei SS Martiri, San Bernardino, San Magno e Sant’Erasmo fino a Legnarello con l’Oratorio della Natività, meglio conosciuto come la chiesa della Madonnina. A chiusura del viaggio, sarà riproposto il filmato sulla festa di chiusura del Palio 2018.