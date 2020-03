Museo Teatrale alla Scala online

Dal 29 marzo un calendario di eventi digitali tra educational per i più piccoli e approfondimenti per i più grandi. E inaugura la sua pagina Facebook

Negli ultimi anni il Museo Teatrale alla Scala ha investito nelle attività multimediali, dall’app per i visitatori agli schermi interattivi fino agli applicativi delle mostre. Oggi, mentre le sale sono chiuse per l’emergenza Covid-19, potenzia la sua attività online creando un calendario di contenuti e iniziative gratuiti accessibili attraverso la pagina Instagram del Museo, la nuova pagina Facebook dedicata e il sito www.museoscala.org .

Si comincia domenica 29 con una storia per i più piccoli, “Perché nacque la Scala!”, primo appuntamento del ciclo “Museo Kids” che tornerà ogni domenica condotto da Augusta Gori. Il mercoledì sarà la volta dei documentari realizzati in occasione delle mostre al Museo: dopo quello su Toscanini trasmesso mercoledì scorso, giorno del compleanno del Maestro e ancora visibile sul sito, si prosegue il 1 aprile con “Mario Botta alla Scala”, in occasione del compleanno del grande architetto. Infine ogni venerdì sarà possibile effettuare una visita virtuale delle sale seguendo i percorsi creati per l’app.

Ogni domenica:

MUSEO KIDS: Storie, Fiabe e Misteri alla Scala. A cura di Augusta Gori.

Un appuntamento settimanale per raccontare al pubblico dei più piccoli questo magico Teatro. Aneddoti, storie, fiabe inventate, misteri svelati…. ispirati da questo luogo, magistrale, contenitore della fantasia di tutti i tempi, e dalle persone che lo hanno fatto vivere con la loro passione. Il progetto è curato dall’attrice Augusta Gori, che anima regolarmente i laboratori per bambini del Museo.

Si comincia domenica 29 con “Perché nacque la Scala!”

Appuntamento alle ore 10:00 su @museoscala IGTV , e su FB

Vi aspettiamo bambini tutti!

Ogni mercoledì:

I DOCUMENTARI: Storie e Protagonisti del Teatro alla Scala (Tutti i mercoledì)

Vivi la storia del Teatro alla Scala restando a casa! Ogni settimana pubblicheremo uno dei documentari realizzati in questi ultimi anni in occasione delle Mostre dedicate al nostro Teatro e ai suoi protagonisti. I documentari resteranno poi online, a cominciare dal primo su Arturo Toscanini, disponibile dal 25 marzo. Di seguito il calendario:

Appuntamento alle ore 10: 00 su @museoscala IGTV, e su FB

Mercoledì 1 aprile (compleanno di Mario Botta): Mario Botta alla Scala

Mercoledì 8 aprile: La Magnifica Fabbrica – 240 anni del Teatro alla Scala. Da Piermarini a Botta.

Mercoledì 15 aprile: Maria Callas alla Scala

Mercoledì 22 aprile: Gioachino Rossini al Teatro alla Scala

Mercoledì 29 aprile: Nei palchi della Scala – Storie milanesi

Mercoledì 6 maggio: Luca Ronconi – Director Autor Architetto Curator Metteur en Scene

Ogni venerdì:

A SPASSO PER L’APP: Esplora il Museo comodamente seduto sul tuo divano

Visitare il Museo a distanza è possibile! Una volta alla settimana esploreremo i percorsi presenti sulla nostra app, che vi permetteranno di vivere le bellezze del Museo Teatrale alla Scala direttamente dal divano di casa.

