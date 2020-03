Officina Pasolini: lezioni in E-learning ed eventi con tanti ospiti in diretta social

Il Coronavirus ha fermato tutte le attività didattiche in Italia e chiuso i luoghi della cultura e così Officina Pasolini, Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, si attiva online lanciando una propria piattaforma di gestione dei corsi in E-learning per le tre sezioni (Canzone, Teatro, Multimediale) e alzando il sipario dell’Hub in diretta Instagram sul proprio canale.

Lezioni E-learning – Il Laboratorio creativo di Officina Pasolini che, ricordiamo, ha sospeso le attività lo scorso 5 marzo aderendo alle misure e osservazioni sanitarie previste dal decreto governativo per il contrasto al contagio del Covid-19, già dal 18 marzo si è adoperato affinché i proprio studenti potessero continuare a studiare e, con la collaborazione dei docenti, ha attivato lezioni e masterclass a distanza.

InstaHub – Officina Pasolini a casa tua – Inoltre, a partire da sabato 28 marzo molti incontri ed eventi torneranno fruibili attraverso una finestra digitale dell’Hub culturale di Officina Pasolini con nuovi e inediti appuntamenti settimanali alle 18:00 o alle 21:00 della durata di circa 45 minuti ciascuno.

Rocco Papaleo, Max Paiella, Ema Stockholma, Edoardo Ferrario, Valerio Lundini, Marco Marzocca sono i primi ospiti che daranno vita a questa programmazione online dell’Hub di Officina Pasolini. Sei appuntamenti per cominciare – condotti da due firme del giornalismo italiano come Gino Castaldo e Giorgio Cappozzo – che proseguiranno con nuovi eventi nelle settimane successive in attesa della fine di questa emergenza e della riapertura regolare degli spazi culturali.

Faremo del nostro meglio per proseguire nell’attività di formazione e di divulgazione culturale, sperando che questo sia solo un momento transitorio in una città, in un Paese dove la cultura non si spegne, soprattutto in tempi come questi – spiega la coordinatrice generale delle attività artistiche e didattiche di Officina Pasolini Tosca. Oltre a garantire il proseguimento delle lezioni e consentire ai giovani artisti che frequentano il Laboratorio creativo di portare a termine il triennio, porteremo musica e parole nelle case attraverso lo smartphone per rimanere in contatto con il nostro pubblico. Voglio credere che la proposta virtuale di Officina Pasolini per il periodo dell’emergenza Coronavirus possa far tirare, almeno per un po’, un sospiro di sollievo alle persone e magari alleviare la solitudine di chi sta chiuso in casa da giorni, addirittura settimane. È fondamentale proprio in questi momenti far sentire la presenza, dare un segno di continuità anche se solo sul web a chi ci segue e anche a chi di solito non può frequentare i nostri spazi perché non vive a Roma. La speranza è che presto potremo tornare ad affollare di nuovo le nostre sale.

PROGRAMMA

Sabato 28 marzo

Gino Castaldo incontra Rocco Papaleo ore 18.00

Giorgio Cappozzo incontra Max Paiella ore 21.00

Domenica 29 marzo

Gino Castaldo incontra Ema Stockholma ore 18.00

Giorgio Cappozzo incontra Edoardo Ferrario ore 21.00

Lunedì 30 marzo

Giorgio Cappozzo incontra Valerio Lundini ore 21.00

Martedì 31 marzo

Giorgio Cappozzo incontra Marco Marzocca ore 21.00

Per collegarsi a InstaHub – OfficinaPasolini a casa tua IG: @officinapasolini

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Coordinatore generale Tosca