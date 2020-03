OGR is digital nasce con l’intento di raccontare il mondo delle OGR Torino attraverso contenuti inediti e attività per il pubblico. Con lo sguardo rivolto al futuro, le OGR intendono narrare la vocazione che ne compone e definisce le molteplici anime culturali. Non solo arte, musica e tecnologia, ma anche il rapporto e l’interazione con il pubblico, al centro degli spazi sia fisici che virtuali.

Nel rispetto di questa vocazione, la proposta digitale delle OGR si amplia con nuovi canali e format, e nascono cinque nuove rubriche: Come nasce una mostra, OGR Good News, OGR Kids, OGR Tech | #TSSM, OGR Public Program & OGR YOU – Memories e si arricchisce con il nuovo canale Spotify delle OGR, dedicato ad arte, musica e tech.

Nel dettaglio:

OGR listening session: le OGR Torino arricchiscono il proprio canale Spotify, le si può trovare con il nome OGR – Officine Grandi Riparazioni Torino. Il canale accoglierà playlist e podcast, accompagnando il pubblico attraverso un invito e un viaggio all’ascolto – tra musica, arte e tech.

Ecco tutte le playlist:

#OGRismusic | A collaborative playlist for life’s little pleasures

#OGRisart | Podcast discovery

#OGRistech | Innovation and ideas

Come nasce una mostra: racconta attraverso le parole, le immagini e i video, tutto quello che un’istituzione realizza nei momenti di chiusura in preparazione agli opening.

Ogni settimana sceglieremo una mostra o una performance che si è tenuta alle OGR e attraverso video e foto saranno narrati aneddoti legati alle diverse fasi di allestimento e di preparazione, generando per il pubblico un’inedita esperienza virtuale!

#OGRGoodNews: attraverso una nuova rubrica a cadenza settimanale, storie di piccole e grandi eccellenze saranno raccontate attraverso i canali social: stimoli culturali a 360°, arte, tech, innovazione e molto altro.

Con questa rubrica le ex-officine colgono l’occasione per raccontarsi all’esterno, presentandosi non solo come luogo di produzione di eventi ma anche come cassa di risonanza di altre realtà di eccellenza.

#OGRKids: attività online per bambini e famiglie, a cura del dipartimento educazione delle OGR Torino.

OGR Public Program & OGR YOU – Memories: oltre 50 video di approfondimento nei campi delle arti figurative, performative, della divulgazione scientifica e delle tematiche sociali per ricordare gli appuntamenti più significativi delle ultime due edizioni di OGR Public Program e OGR YOU, i due servizi di formazione gratuiti istituiti dalla Fondazione per l’Arte CRT.

OGR TECH | #TSSM: alle OGR Tech, le startups selezionate per il Techstars Smart Mobility Accelerator Program, raccontano il loro percorso durante il primo programma di accelerazione sulla Smart Mobility in Europa.

Il Techstars Smart Mobility Accelerator Program è frutto della collaborazione tra Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Techstars.

Tutti i video sono disponibili sul canale YouTube delle OGR Torino.

