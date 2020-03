Bando Premio Hystrio alla Vocazione (30° edizione)

Il Premio alla Vocazione per giovani attori, giunto alla trentesima edizione, si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2020 a Milano, al Teatro Elfo Puccini. Il Premio è destinato a giovani attori entro i 30 anni (l’ultimo anno di nascita considerato valido per l’ammissione è il 1990) che abbiano compiuto i 18 anni alla data dell’iscrizione: sia ad allievi o diplomati presso scuole di teatro, sia ad attori autodidatti, che dovranno affrontare un’audizione di fronte a una giuria altamente qualificata composta da registi e direttori di teatri pubblici e privati.

Il Premio consiste in due borse di studio da euro 1.000 riservate ai vincitori del concorso, e una borsa di studio da euro 500 riservata a un giovane talento da affinare (Premio Ugo Ronfani). Il concorso sarà in due fasi: 1) una pre-selezione a maggio (a Roma presso il Teatro Argot Studio e a Milano presso la Scuola di Teatri Possibili), a cui dovranno partecipare tutti i candidati iscritti, scegliendo una delle due sedi indicate; 2) una selezione finale a Milano dal 13 al 15 giugno, a cui hanno accesso coloro che hanno superato la pre-selezione. La scadenza per l’iscrizione, unica per tutti i candidati, è fissata all’8 aprile 2020.

——-

IL BANDO PER LA PRE-SELEZIONE (nel mese di maggio 2020, a Roma e a Milano)

Le pre-selezioni avranno luogo in maggio a Roma (presso il Teatro Argot Studio nella settimana dal 18 al 21 maggio) e a Milano (presso la Scuola di Teatri Possibili, nella settimana dal 25 al 30 maggio). Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla direzione di Hystrio (via Olona 17, 20123 Milano, tel. 02.400.73.256, premio@hystrio.it) entro l’8 aprile 2020.

Possono essere inviate per posta oppure online (www.hystrio.it, www.premiohystrio.org), corredate dai seguenti allegati: a) breve curriculum; b) foto; c) fotocopia di un documento d’identità; d) indicazione di titolo e autore dei due brani e di una poesia o canzone da presentare all’audizione; e) ricevuta della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.

ATTENZIONE!: la scelta dei tre brani per l’audizione è lasciata totalmente al candidato. La Giuria suggerisce tuttavia di differenziare i due monologhi: per esempio un classico e un contemporaneo, un testo drammatico e uno brillante, una riscrittura e un originale, ecc. I brani, della durata massima di cinque minuti ciascuno e ridotti a monologo, possono essere in lingua italiana o in uno dei dialetti di tradizione teatrale.

La giuria della finale sarà composta da: Fabrizio Caleffi, Claudia Cannella, Massimiliano Civica, Veronica Cruciani, Valter Malosti, Andrea Paolucci, Mario Perrotta, Gilberto Santini, Serena Sinigaglia, Walter Zambaldi e altri in via di definizione.

———-

Modalità di iscrizione

L’iscrizione avviene preferibilmente dal sito www.premiohystrio.org attraverso la compilazione dell’apposito modulo, corredato dei materiali di cui sopra. In alternativa si accetta anche l’iscrizione via posta elettronica. La quota d’iscrizione, che comprende un abbonamento annuale alla rivista Hystrio, è di euro 45 da versare con causale: Premio Hystrio alla Vocazione, sul Conto Corrente Postale n. 000040692204 intestato a Hystrio-Associazione per la diffusione della cultura teatrale, via Olona 17, 20123 Milano; oppure attraverso bonifico bancario sul Conto Corrente Postale n. 000040692204, IBAN IT66Z0760101600000040692204. Le ricevute di pagamento devono essere complete dell’indirizzo postale a cui inviare l’abbonamento annuale alla rivista Hystrio.

———-

Informazioni:

Hystrio – Associazione per la diffusione della cultura teatrale,

via Olona 17 – 20123 Milano

tel. 02 40073256

premio@hystrio.it

www.premiohystrio.org