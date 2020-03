L’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata lancia la “Rassegna Pirata”

Il Teatro non si ferma!

In tempo di emergenza coronavirus, a palcoscenici chiusi, anche gli artisti e il pubblico aderiscono alla campagna #iorestoacasa ma non abbandonano la loro voglia di ridere, commuoversi e sentirsi uniti grazie al teatro! Via web, gli spettacoli si possono trasmettere anche dal giardino di casa o dal salotto, e lo spettatore segue a tempo di click, restando bello comodo sul divano. Così l’ATGTP associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, compagnia di teatro ragazzi con sede a Jesi e a Serra San Quirico, nelle Marche, ha inventato per il suo pubblico una nuova rassegna, la RASSEGNA PIRATA, ogni giorno in diretta Facebook da stasera – martedì 17 marzo – fino a martedì 24 marzo, alle ore 17. Ogni pomeriggio, un artista dell’ATGTP si collegherà in diretta proponendo performance e racconti; domenica 22 marzo, inoltre, sarà trasmesso in versione integrale uno degli spettacoli più amati e rappresentati della compagnia Teatro Pirata, “Il tesoro dei pirati”, spettacolo per burattini pupazzi e divertenti canzoni, ideazione e regia Gianfrancesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, Diego Pasquinelli, scenografia Marina Montelli, musiche Lorenzo Soda.

“Carissimi amici, ci siete mancati e in questi giorni vi abbiamo pensato tantissimo!” – fa sapere l’ATGTP – “Nell’attesa di rivederci a Teatro, abbiamo unito le nostre forze creative ed è nata la RASSEGNA PIRATA, dal 17 al 24 marzo ore 17. Ogni pomeriggio in diretta sulla nostra pagina Facebook al link https://www.facebook.com/teatro.pirata/ un’artista dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata sarà in onda con una sorpresa per i bambini e le bambine e per gli adulti che avranno piacere di stare con noi comodamente da casa! Seguiteci in tanti e…Passate parola!!!”.

