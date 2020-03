Accademia Nazionale di Santa Cecilia: Santa Cecilia online for Kids

La musica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia non si ferma neanche per i più piccoli e da oggi saranno disponibili online tanti appuntamenti per i bambini e i ragazzi, ma anche per gli adulti che vogliono avvicinarsi al meraviglioso mondo della musica. Collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito dell’Accademia di Santa Cecilia www.santacecilia.it/onlineforkids gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica, tutorial e una piccola fiaba visibile a tutti.

Il primo appuntamento è con Laura De Mariassevich e il tutorial “Amici Ritmi”(link AMICI RITMI) dove – attraverso la scoperta delle note e del ritmo, cuore pulsante della musica e utilizzando coperchi, mestoli o cucchiai – la De Mariassevich accompagnerà i piccoli in una breve esecuzione della Marcia di Radetzky di Strauss.

“Pensando anche ai più giovani” – afferma il Presidente dell’Accademia Michele dall’Ongaro – “e ai piccoli (e alle loro lunghe giornate domestiche) abbiamo messo online del materiale per studio e delle clip video con accesso libero, sia per gli iscritti ai nostri corsi del Settore Educational che per tutti gli altri bambini o ragazzi che vogliono passare un po’ di tempo divertendosi con la musica.”