restatealtavolodadisegno: la Scuola Romana dei Fumetti a casa tua!

La Scuola Romana dei Fumetti, polo formativo d’eccellenza da oltre 25 anni, ha dovuto sospendere le lezioni a causa dell’emergenza Coronavirus, ma prosegue la propria attività didattica in modo virtuale con lo slogan: #restatealtavolodadisegno

Nulla potrà mai sostituire il rapporto diretto, umano e personale, ma il fatto che alla prima diretta si siano collegati quasi tutti gli iscritti ai corsi professionali, dimostra il bisogno degli studenti di non sentirsi abbandonati ma anzi, seguiti e stimolati.

La versione digitale della Scuola Romana dei Fumetti è online su un gruppo Facebook riservato agli iscritti, dove gli insegnanti mostrano il proprio lavoro in diretta e rispondono alle domande degli utenti. In sostanza si è ricreato virtualmente l’ambiente di studio e di lavoro che si vive tutti i giorni a scuola, mantenendo quel rapporto informale e diretto con gli allievi, caratteristica principale della scuola.

Nonostante lo stato di emergenza del Paese, il gruppo “SRF online” garantisce la continuità didattica grazie ai collegamenti quotidiani, weekend compresi, con disegnatori, sceneggiatori e registi di cartoni animati professionisti. Attraverso video lezioni in diretta Claudio Bruni (Cartoni animati RAI), Stefano Caselli (Marvel), Arianna Rea (Disney), Massimo Rotundo (Bonelli), Stefano Santarelli (Bonelli, Cartoni animati RAI), Massimo Vincenti (Bonelli, Cartoni animati RAI) e molti altri sono in grado di trasmettere la propria esperienza lavorativa e le proprie tecniche agli allievi collegati da casa.

D’altra parte l’autore di fumetti è un lavoro che si svolge già in isolamento e laddove non sia possibile frequentare la struttura fisica della scuola, la tecnologia corre in aiuto dei disegnatori, annullando le distanze. Proprio come a scuola, i partecipanti al gruppo sono liberi di pubblicare disegni, foto, video e commenti che contribuiscono ad accrescere le conoscenze e migliorare nella tecnica.

Il rapporto diretto e spontaneo tra docenti e allievi prosegue in questa continua interazione a distanza, che prevede un calendario con lezioni, esercizi e supporto da parte dello staff della scuola. Video-lezioni, dispense e risposte sugli argomenti legati al disegno e alla tecnica del fumetto saranno diramati nel gruppo per tutto il periodo in cui rimarrà in vigore il decreto ministeriale sulla chiusura delle scuole.

Analoga iniziativa partirà a breve per i quasi 200 bambini iscritti al Comis Junior, il corso loro dedicato.

SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI

Via Flaminia, 29 – 00196 ROMA

TEL. 06.32.14.609