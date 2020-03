Dopo aver alzato il sipario in Sudafrica, Regno Unito e Spagna, No’hma si sposta nel sud-est asiatico per il sesto appuntamento del Premio Internazionale e presenta, in diretta dalla Cambogia, Sokacha: uno spettacolo di teatro d’ombre, ispirato a un’antica leggenda Khmer e raccontato attraverso la danza, la musica dal vivo e l’utilizzo delle tradizionali marionette-ombra.

La rappresentazione, che avrebbe dovuto andare in scena nel Teatro di via Orcagna il 18 e 19 marzo, verrà trasmessa da Phnom Penh in streaming sul canale Youtube del Teatro.

Per il pubblico sarà sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo , sul sito www.nohma.org o sul canale Youtube del Teatro No’hma; e a tutti coloro che si sintonizzeranno verrà data la possibilità – come da sempre avviene a chi partecipa alle repliche del Premio Internazionale – di esprimere il proprio voto sul sito www.nohma.org nella pagina dedicata allo spettacolo Sokacha. In questo modo verrà inoltre salvaguardata la partecipazione della compagnia Sovanna Phum Arta Association alla XI Edizione del Premio Internazionale.

“In pochi giorni il web è diventato il nuovo palcoscenico per compagnie e attori desiderosi di continuare a condividere con noi un messaggio di cultura in questo momento di emergenza” sostiene la Presidente Livia Pomodoro. “Nonostante la grave situazione sanitaria, abbiamo avuto il coraggio di non spegnere le luci di questo teatro unico, capace di vivere, da sempre, oltre le sue pareti”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

Inizio trasmissione ore 21

è possibile seguire il video collegandosi al sito www.nohma.org o accedendo al canale Youtube Teatro No’hma

Sokacha

Direttore artistico Kosal Mann

Con Borey Chen, Theany Chomroeun, Somart Soy, Sopheak Phan, Satharak Meas, Phomara Hang, Chamroeunvit Toek, Solypiseth Ork e Meak Khim

Musicisti Sopheak Soun, Dalik Sorn, Vansak Long e Rith Phan

Tecnico Meak Khim

Costumi Vantha Heng

Manager Pinun Kim

Compagnia Sovanna Phum Art Association