Teatro di Roma: annullate tutte le attività fino al 3 aprile

Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale comunica l’annullamento delle attività e degli spettacoli programmati nei suoi teatri – Argentina, India, Torlonia e Teatri in Comune – fino al 3 aprile 2020, alla luce delle nuove disposizioni previste dal DPCM del 7 marzo per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Inoltre, il Teatro di Roma informa che la struttura rimarrà chiusa al pubblico fino a lunedì 16 marzo (compreso) e saranno forniti tempestivi aggiornamenti su eventuali ulteriori variazioni.

Per mantenere vivi i propri spazi in questi giorni di chiusure ed emergenze, il Teatro di Roma avrebbe voluto proporre idee, pensieri e progetti ‘alternativi’ a porte chiuse o fuori il teatro per raccontarlo e rappresentarlo all’aperto con le dovute distanze. L’emergenza che il paese sta affrontando con responsabilità e l’impossibilità della fruizione dello spettacolo dal vivo in ogni sua forma, ci costringe a chiudere il sipario nei nostri teatri e su possibili formati alternativi di rappresentazione, ma questo non indebolisce il senso della comunità e il rapporto con la città e gli spettatori. Appena sarà possibile il sipario si rialzerà e sarà ancora più forte la risposta culturale del teatro e il messaggio di ottimismo e di resistenza in tutto il paese.

La Biglietteria del Teatro Argentina riapre il 17 marzo e rimane a disposizione per il rimborso degli spettacoli di marzo (che saranno effettuati entro il 10 aprile) e per la gestione di abbonamenti e biglietti. Per informazioni contattare il numero 06.684.000.314, da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 19, oppure scrivere a biglietteria@teatrodiroma.net .