Teatro Duse (Bologna): on line le interviste ai protagonisti della stagione 2019/2020

In attesa di riprendere l’attività dal vivo, per mantenere il dialogo, seppur in forma virtuale, con il suo pubblico, il Teatro Duse di Bologna ripropone on line le videointerviste ai protagonisti della Stagione 2019/2020, realizzate nell’ambito del progetto di approfondimento audiovisivo ‘DUSEprotagonisti’. L’iniziativa, a cura dello staff del Duse, è partita ad ottobre 2019 in occasione del debutto della Stagione ed è proseguita fino al 22 febbraio, pochi giorni prima della chiusura al pubblico dovuta all’emergenza sanitaria.

Si tratta di sedici videoclip che, da domani 19 marzo, il Duse rilancerà con un post quotidiano alle ore 16.00 sulla propria pagina Facebook. L’intera serie di interviste è visibile anche sul sito teatroduse.it e sul canale YouTube del teatro.

Il ciclo ‘DUSEprotagonisti’ si apre con le interviste a Michele Riondino e Andrea Baracco, rispettivamente protagonista e regista de ‘Il Maestro e Margherita’, spettacolo che ha inaugurato il cartellone di Prosa 2019/2020. Nelle clip, gli artisti svelano al pubblico il lavoro di preparazione del ruolo, ma anche le scelte registiche e la loro visione dei messaggi contenuti nelle opere messe in scena sul palco di via Cartoleria.

Oltre ai già citati Michele Riondino e Andrea Baracco, protagonisti delle interviste sono Lello Arena, Luciano Melchionna, Maria Paiato, Daniele Pecci e Mariangela D’Abbraccio, Moni Ovadia, Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, Antonio Provasio de I Legnanesi, Massimo Dapporto, Umberto Orsini, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Alessio Boni e Serra Yilmaz, Sergio Rubini, Maria Amelia Monti, Franco Branciaroli.