Teatro Eliseo (Roma): chiusura fino al 3 aprile

In ottemperanza alle nuove disposizioni di contrasto alla diffusione del “coronavirus” del DPCM del 4 marzo 2020 ed in particolare a quelle relative agli accessi in luoghi che comportano “l’affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, il Teatro Eliseo si trova costretto ad annullare tutti gli eventi teatrali, musicali e culturali fino al 3 aprile.

Pubblicheremo al più presto sul nostro sito informazioni relative ad abbonamenti e a biglietti emessi.