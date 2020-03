Teatro Olimpico (Roma): spostamento repliche “Shine Pink Floyd Moon”

By

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute per il contenimento della diffusione del Covid 19, vi chiediamo cortesemente di segnalare che le repliche dello spettacolo SHINE Pink Floyd Moon, di oggi giovedì 5, di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo , in scena al Teatro Olimpico di Roma nell’ambito delle Giornate della Danza dell’Accademica Filarmonica Romana sono state posticipate nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2020.

Informiamo chi ha già acquistato il biglietto in prevendita, che i titoli restano validi per le nuove repliche secondo le seguenti modalità:

i biglietti del 5 marzo saranno validi per la replica del 4 ottobre ore 21;

i biglietti del 6 marzo saranno validi per la replica del 2 ottobre ore 21;

i biglietti del 7 marzo saranno validi per la replica del 3 ottobre ore 21;

i biglietti dell’8 marzo saranno validi per la replica del 4 ottobre ore 17.

Per richiedere il rimborso dei biglietti gli acquirenti dovranno seguire le seguenti regole:

per i biglietti acquistati presso il teatro Olimpico, è necessario recarsi al botteghino dello stesso per richiedere il rimborso entro e non oltre il 12 marzo;

per i biglietti acquistati presso i punti vendita, è necessario recarsi presso il punto vendita dove è stato fatto l’acquisto entro e non oltre il 12 marzo;

per i biglietti acquistati online sul sito del Teatro Olimpico, è necessario mandare una mail a info@teatroolimpico.it entro e non oltre il 12 marzo;

Per i biglietti acquistati online sul sito Ticketone i clienti potranno rivolgersi direttamente a Ticketone entro e non oltre il 12 marzo.

Per ulteriori informazioni i numeri di telefono da contattare sono:

Accademia Filarmonica Romana 06 3201752 e Teatro Olimpico 06 3265991