Teatro Reims (Firenze): ecco gli spettacoli di marzo

L’attività del Teatro Reims di Firenze non si ferma e si prepara così al gran finale di stagione, tutto dedicato alla commedia brillante: a marzo infatti saranno due le commedie che si alterneranno sul palcoscenico del teatro fiorentino, a firma di Nuova Compagnia di Prosa Città di Firenze e Namastè Teatro.

—–

Si comincia il 7-8 marzo con Toccata e Fuga, commedia degli equivoci scritta dall’inglese Derek Benfield, nell’allestimento di Nuova Compagnia di Prosa Città di Firenze.

Lo spettacolo, per la regia di Gianluca Pacini, racconta le vicissitudini di due coppie di amici che intrecciano tradimenti ed equivoci di ogni genere. Una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi che vivono i loro ménage cercando di nascondere i reciproci inganni. Una serie esilarante di situazioni al limite, scandiscono il ritmo della commedia, deliziando lo spettatore con innumerevoli e continui colpi di scena.

“La brillante commedia di Benfield, racconta le vicende di due coppie di amici dove le figure di lui, lei, l’altra, si intrecciano con gli stessi lui, lei l’altra, generando uno spassoso susseguirsi di equivoci – spiega il regista Gianluca Pacini – Gli attori sono chiamati ad una difficile interpretazione perché devono mantenere il realismo recitativo e al tempo stesso variare i ritmi dello spettacolo, per far godere il pubblico del continuo susseguirsi di colpi di scena e battute esilaranti. La scena stessa è divisa in due, simmetrica, proprio come se volesse raccontarci il duplice intreccio di relazioni, tradimenti e bugie. Un lavoro molto impegnativo che sicuramente farà trascorrere agli spettatori una piacevolissima serata“.

Toccata e fuga vedrà sul palco Margherita Nicese, Davide Bernardo, Ilaria Guccerelli, Lara Panieri e Fabio Micheli. Le repliche sono in programma il 14-15 e 21-22 Marzo.

“Ricordiamo che nel mese di marzo è attiva la convenzione con COOP dedicata agli Under 30: venerdì 20 marzo, dalle 17 alle 19, gli Under 30 potranno presentarsi all’incontro organizzato al Centro Gavinana Coop dove verranno regalati i biglietto invenduti per lo spettacolo del 21 marzo.“

—–

A chiudere il mese di marzo, e la stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Reims, sarà un’altra commedia brillante: Assemblea condominiale del commediografo francese Gerard Darier, nell’allestimento di Namastè Teatro.

Lo spettacolo, che vede la regia di Stefano Tamburini, racconta le dinamiche di vita di un condominio. In molti sapranno rivedersi in almeno uno dei personaggi, in un intreccio che mescola storie private, piccole cattiverie, miserie più o meno ammesse e molto divertimento. Una divertente analisi sull’animo umano che mette in luce molte fragilità in un momento di condivisione di responsabilità che dovrebbe trovare tutti partecipi e collaborativi: l’assemblea di condominio.

Assemblea condominiale vedrà sul palco Laura Bozzi, Michele Fabbri, Andrea Nardi, Rita Serafini’, Sandra Morgantini, Lorenzo Bittini.

La prima è in programma il 28-29 marzo. Le repliche si terranno il 4-5 e 18-19 aprile.

Informazioni, biglietti e abbonamenti Teatro Reims

Tutti gli spettacoli al Teatro Reims si tengono il sabato sera, alle 21 e la domenica pomeriggio, alle 17.

Biglietti: possono essere già acquistati tramite il circuito TicketOne (per info ed acquisti 892.1014 oppure www.ticketone.it. La biglietteria del Teatro Reims è aperta il giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30, il sabato dalle 19.30 e la domenica dalle 16.

Il costo del biglietto per ogni spettacolo è €15 intero, €13 ridotto e €10 scontato per gli UNDER 25.

SPECIALE SOCI COOP

Domenica 15 Marzo 2020 ingresso a €5 per i soci COOP.

Info: www.teatroreims.it

Per richiedere eventuali accrediti agli spettacoli è possibile inviare una email con i propri dati a info@teatroreims.it