Teatro Studio Uno (Roma): teatro a porte chiuse e attività sospese

TEATRO STUDIO UNO: ATTIVITÀ SOSPESE fino al 3 aprile e TEATRO A PORTE CHIUSE giovedì 5 e venerdì 6 marzo 2020

In ottemperanza al DPCM del 4 Marzo 2020 il Teatro Studio Uno sospende le attività di spettacolo dal vivo in programmazione fino al 3 aprile.

In questo difficile momento di instabilità e precarietà, abbiamo deciso di comune accordo con le compagnie in scena questa settimana di offrire la visione degli spettacoli in diretta Facebook.

Per chi desidera sostenere le nostre attività e ha a cuore la sopravvivenza di spazi indipendenti come il nostro mettiamo a disposizione il conto paypal per una donazione per la diretta dello spettacolo e la possibilità di acquistare dei biglietti virtuali degli spettacoli sul sito eventbrite.

Il Teatro Studio Uno che comunicherà nei prossimi giorni le date di recupero degli spettacoli sospesi fino al 3 aprile.

Dirette Fb in programma:

Giovedì 5 Marzo ore 21 con Amleto e Sua Moglie Ofelia

Venerdì 6 Marzo ore 21 con E’ Ita

Paypal: info.teatrostudiouno@gmail.com

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-amleto-e-sua-moglie-ofelia-98403402225

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-e-ita-98403366117?aff=ebdssbdestsearch

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-e-ita-98403366117

Per info: 3494356219- 3298027943

www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com