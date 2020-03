Teatro Vittoria (Roma): sospensione spettacoli fino al 3 aprile

Gentile Pubblico,

in seguito all’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” e nell’impossibilità di fatto per un teatro di applicare la previsione della “distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, il TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI sospende le attività e gli spettacoli in programmazione dal 5 marzo al 3 aprile 2020.

Provvederemo nel più breve tempo possibile a comunicare le date di recupero degli spettacoli oppure, nel caso ciò non fosse possibile, le modalità di rimborso dei biglietti acquistati.

Ricordiamo il gentile pubblico di conservare il biglietto acquistato per poter successivamente richiedere il rimborso nei tempi e modi che vi indicheremo nelle prossime comunicazioni.

Vi preghiamo di seguirci anche sul nostro sito e canali social.

Continuiamo a lavorare ai futuri progetti dando la massima solidarietà a tutti gli operatori del nostro settore che in questo momento sta subendo un durissimo colpo.

Grazie per la collaborazione, ci rivediamo presto a Teatro!

La Direzione