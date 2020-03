The CereBros: “Papà voglio tornare a casa”, la nuova clip online

La quarantena da COVID-19 gioca brutti scherzi ai giovani fuorisede costretti a stare rinchiusi tra le mura domestiche, lontani dalle proprie famiglie: la nostalgia. Questa volta, però, la reazione dei genitori non è per niente entusiasta e, all’idea di tornare da loro, l’irresponsabile “prediletto di casa” (Berardino Iacovone) viene quasi insultato dal padre (Stefano Ambrogi).

Autori della “parodia clip” sull’amuchina per la serie originale “Covmorra”, diventata virale in poche ore e di successo anche in TV, THE CEREBROS propongono ora un nuovo, esilarante video, per sensibilizzare il mondo social sull’attuale emergenza sanitaria e, soprattutto, sulle rischiose uscite di molti ragazzi.

Assieme a Berardino Iacovone, attore e creator dei The CereBros, protagonista d’eccezione l’attore romano Stefano Ambrogi (caratterista che ha lavorato in film come “Gallo Cedrone”, “Notte prima degli esami – oggi”, “Lo chiamavano Jeeg Robot”, solo per citarne alcuni). L’intervento musicale è del cantautore Marco Rò.

Un monito per i giovani a curare sé stessi e i loro “diversamente giovani”, strappando un sorriso sull’importanza degli affetti: in questi giorni di #quarantena i genitori e i nonni a casa hanno riscoperto un vero “focolaio”, ma di sana e buona passione l’uno per l’altra!

Un appello alla sensibilità e al senso civico di tutti: insieme possiamo fare la differenza, perché “se volemo più bene se stamo lontani”, come recita il Papà della clip.

The CereBros è una Social Factory che si occupa di ideare, produrre e distribuire contenuti video sui principali social network e piattaforme multimediali. Il progetto nasce nel 2017 e dopo un esordio di fuoco con un video da oltre 4 milioni di visualizzazioni, comincia a inanellare un successo dopo l’altro. Ad oggi, l’attività produttiva nel suo complesso ha generato sui social oltre 50 milioni di views. Un successo inarrestabile!

I The CereBros si occupano sia di produzione video digital che di formazione. Nel 2019 hanno lanciato “Accademia Creators”, unica accademia in Italia che forma i creativi del web. L’idea è non solo quella di insegnare il mestiere del “creator”, ma anche quella di creare una vera e propria fucina di talenti che possa essere un punto di riferimento per tutti, soprattutto per le aziende che necessitano di creativi e di contenuti di qualità. Grazie alle competenze del direttore didattico Berardino Iacovone e del CEO Stefano Bacchiocchi, agli aspiranti creators viene offerto un percorso formativo di livello che consente loro di partire da zero oppure migliorare e ottimizzare quello già avviato. Altro focus dell’accademia è quello di sensibilizzare all’uso responsabile dei Social Network, attraverso tour e seminari anche nelle scuole.

“VOGLIO TORNARE A CASA”

“BELLO DI PAPA’, CI VOGLIAMO PIU’ BENE SE STIAMO LONTANI”

E’ LA NUOVA CLIP DEI THE CERE BROS

con la partecipazione straordinaria di Stefano Ambrogi

