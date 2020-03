Triennale Decameron: Geoff Manaugh

Triennale Decameron: storie in streaming nell’era della nuova peste nera

A cura del Comitato scientifico di Triennale Milano: Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, Joseph Grima

Da un’idea di Joseph Grima

Giovedì 26 marzo

L’architettura della quarantena

Lorenza Baroncelli e Joseph Grima, ore 17.00

Joseph Grima in dialogo con lo scrittore Geoff Manaugh, ore 18.00

Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron – nuovo format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione – con lo scrittore Geoff Manaugh, giovedì 26 marzo alle 18.00, introdotto alle 17.00 da Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, e da Joseph Grima, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano.

Nell’ambito di Triennale Decameron, Lorenza Baroncelli e Joseph Grima alle 17.00 introdurranno il tema dell’architettura della quarantena che alle 18.00 sarà approfondito in un dialogo tra Joseph Grima e Geoff Manaugh, che sta attualmente lavorando, insieme alla scrittrice Nicola Twilley, a un libro su storia e futuro della quarantena. La ricerca dei due autori non affronta solo il tema del controllo dell’epidemia e delle relative strategie sanitarie, ma arriva a toccare gli ambiti della biologia, dell’etica, dell’architettoniche, della politica e dell’astronomia.

——-

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo.

Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.00.

Gli aggiornamenti sui prossimi ospiti su triennale.org

——-