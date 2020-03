Lo spettacolo Troppe donne in una di Teatro della Caduta per la festa della donna con Progetto Cantoregi a Racconigi.

Un omaggio a tutte le donne in occasione della loro festa, attraverso il linguaggio del teatro e sul filo dell’ironia e della leggerezza, per esplorare la bellezza e la complessità del variegato mondo femminile.

È lo spettacolo Troppe donne in una, di e con Giorgia Goldini, che sabato 7 marzo alle ore 21 Progetto Cantoregi propone alla Soms di Racconigi (via Carlo Costa 23).

Uno “spettacolo tragicomico per attrice sola in scena”, prodotto da Teatro della Caduta e Concentrica, che racconta la storia di una donna e di tante donne insieme in cui ognuno potrà riconoscersi, ridendo delle piccole cose di ogni giorno, della vita, dei pregi e dei difetti presenti in ciascuno di noi.

“La realizzazione scenica è estremamente divertente, colma di idee registiche di grande interesse, tutte pensate con grande intelligenza. Giorgia Goldini dimostra di avere grandi capacità e piena consapevolezza dei propri strumenti. Sempre brillante, mai sottotono, i suoi sketch sono sempre taglienti e dotati di grande forza umoristica e dissacratoria. Uno spettacolo sorprendente, e particolare”. Luca Atzori, Torino Teatro.

“Goldini parte da Beckett ma è una finta, presto si svela l’arcano buffo di una donna in difficile rapporto con sé medesima, anche perché soffre della sindrome di Zelig, cioè si trasforma, è al contempo una e tante personalità pronte ad accapigliarsi. C’è l’impiegata violenta che si rifugia in campagna dalla nonna, per cercare poi, nei prati e tra gli alberi, l’ordinato reticolo distrade cittadino, c’è la cuoca che prepara involtini sempre più giganteschi, c’è la venditrice di prodotti naturali per la cura del corpo, c’è la morta o aspirante tale, c’è la timida, c’è chi cerca di andare oltre, alla televisione, al commerciale, alle banalità“. La Repubblica, 2012

Biglietti Intero: 10 euro / Ridotto studenti under 26: 5 euro / Professionali e stampa: 5 euro

Info: 335.8482321 – 338.3157459 – www.progettocantoregi.it – info@progettocantoregi.it Fb Progetto Cantoregi – Tw @cantoregi – IG Progetto Cantoregi