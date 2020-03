VediamociACasa: “Dio arriverà all’alba – Omaggio a Alda Merini”

TeatroSenzaTempo non si ferma. Costretti a casa per riuscire a debellare il Covid19 quanto prima e con la tournée rimandata alla nuova stagione, entra nelle case degli italiani con l’iniziativa ‘#VediamociACasa’.

Per soddisfare le richieste di quanti hanno assistito allo spettacolo e di quanti hanno la curiosità di poterlo vedere per la prima volta, DIO ARRIVERA’ ALL’ALBA – Omaggio a Alda Merini verrà racchiuso in un cofanetto contenente LIBRO+DVD .

Lo spettacolo, ideato e diretto da Antonio Nobili, omaggio alla poetessa dei Navigli, per ben due stagione ha registrato TUTTO ESAURITO, regalando al pubblico sempre più entusiasta spaccati di vissuto dell’indimenticabile Alda. Verrà data la possibilità di non perdere l’occasione per godere dei momenti magici di questo spettacolo a chi vorrà rivederlo, mostrarlo ad amici o familiare, a chi vorrà lasciare un presente per far passare queste giornate silenziose.

Il cofanetto dello spettacolo viene offerto al prezzo di ed è possibile acquistarlo tramite il sito www.dioarriveraallalba.com/vediamociacasa oppure prenotando al numero 329 3550022

TeatroSenzaTempo, legata da sempre ad attività benefiche, parte del ricavato andrà devoluto in modo certificato alla PROTEZIONE CIVILE che sostiene la lotta contro l’emergenza Coronavirus.

Trailer Spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=njIC398Z3Uk&t=2s&fbclid=IwAR1abNT0jHLEQD40L3ZsZPY0ViUTs8MeBUMcfX6_342p1Aa3FV1w5PqY3qw