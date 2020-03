Alla fine vince la prudenza! In questo mercoledì pomeriggio è arrivato il decreto da parte del Governo Italiano, che stabilisce la chiusura delle scuole e di tutti i luoghi di assembramento pubblico fino al 15 Marzo poi si vedrà. La scelta, obbligata dall’aumento della diffusione del Corona Virus, non lascia questa volta e per fortuna spazio alle interpretazioni, cinema, teatri si fermeranno, si fa esplicito riferimento anche alle manifestazioni sportive che potranno svolgersi esclusivamente a “porte chiuse”! Quindi anche se allo stato attuale dell’arte ore 19,45 non c’è l’ufficialità dalla dirigenza della Lega Calcio, appare comunque evidente che anche il riottoso nonché litigioso mondo del pallone dovrà adeguarsi alla legge dello Stato! Con buona pace di chi si crede di poter governare il mondo. Dal canto suo La Fiorentina, per voce di Joe Barone, già aveva espresso la propria posizione: la società si atterrà senza se e senza ma alla decisione del governo. Bravi un esempio.

tratto da www.accvc.it