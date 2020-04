Aldo Giovanni e Giacomo: tutto il teatro in streaming

Disponibili tutti i loro spettacoli teatrali in versione integrale sul loro canale ufficiale YouTube, per 7 giorni ciascuno

Aldo Giovanni e Giacomo vogliono tenere compagnia al loro pubblico durante le settimane di emergenza sanitaria, trasmettendo in streaming tutti i loro spettacoli teatrali in versione integrale sul loro canale ufficiale YouTube, per 7 giorni ciascuno.

Il primo è THE BEST OF ALDO GIOVANNI E GIACOMO programmato da giovedì 16 aprile ore 21.00, visibile fino alla mezzanotte del mercoledì successivo.

Paolo Guerra presenta

DA GIOVEDÌ 16 APRILE ore 21.00 in streaming per 7 giorni

THE BEST OF ALDO GIOVANNI E GIACOMO – LIVE 2016

con SILVANA FALLISI

musica dal vivo con la grande orchestra dei THE GOOD FELLAS

regia di ARTURO BRACHETTI

una produzione Paolo Guerra per AGIDI DUE srl

• Aldo Giovanni e Giacomo Ufficiale, canale Youtube: https://www.youtube.com/user/aggcanaleufficiale

THE BEST OF ALDO GIOVANNI E GIACOMO – LIVE 2016:

UNA STRAORDINARIA FESTA PER CELEBRARE 25 ANNI DI COMICITà!

Nel 2016 il trio più amato d’Italia ha festeggiato i 25 anni di carriera all’insegna della comicità. È stata una straordinaria festa nel corso della quale ha ripercorso i suoi più grandi successi, riproponendo gli sketch più amati dal pubblico e mai più portati in scena a teatro dopo le tournèe originarie.

LA MONTAGNA, I GEMELLI (da I Corti, 1995), SCUOLA DI POLIZIA, PDOR, DOTTOR ALZEHIMER (da Tel chi el telun, 1999), IL MUSEO DI ARTE MODERNA (da Anplagghed, 2006) sono alcuni degli sketch proposti in scena, mentre sul palco venivano proiettate alcune delle scene indimenticabili tratte dalla loro produzione cinematografica e televisiva (I BULGARI, NICO, JOHNNY GLAMOUR, TAFAZZI, ROLANDO, GLI SVIZZERI, IL CONTE DRACULA, GLI ARBITRI, I TRE TENORI).

Questo nuovo show è stato un’occasione unica per applaudire dal vivo i personaggi e gli sketch più divertenti che hanno fatto la storia della comicità di Aldo Giovanni e Giacomo.

La regia è stata affidata ad Arturo Brachetti, che li ha diretti in tutte le produzioni teatrali (I Corti, Tel chi el telun, Anplagghed e Ammutta Muddica). In scena, la presenza immancabile di Silvana Fallisi. Aldo Giovanni e Giacomo sono stati accompagnati dal vivo dalla grande orchestra dei THE GOOD FELLAS, proprio come in Tel chi el telun.

Lo spettacolo ha registrato il sold out in gran parte delle 37 repliche programmate, totalizzando più di 200 mila spettatori in 15 città italiane e 5 europee.

“Questo tour ci resterà nel cuore – ha commenta il trio. Inizialmente eravamo restii a riproporre i nostri sketch storici, ma ci sbagliavamo: il pubblico è stato felicissimo e noi stessi ci siamo divertiti come non immaginavamo. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi, senza dimenticare nessuno. Ma il grazie più grande va al nostro pubblico, che – come abbiamo ripetuto in scena al termine di ogni replica – è la persona speciale che ha reso possibile tutto questo! In ogni città abbiamo voluto fare un selfie di ricordo dal palco insieme agli spettatori proprio per non dimenticare la grande emozione”.

Per la prima volta nella sua carriera il trio si è esibito all’estero a Londra, Barcellona, Bruxelles, Zurigo, Lugano registrando il sold out a ogni replica. “Non ci aspettavamo questa risposta all’estero – continuano – resterà memorabile la standing ovation finale a Londra con più di 3 mila persone sotto il palco… Aldo non ha resistito e si è tuffato come una rock star”.

NOTE DI REGIA

“The Best of Aldo Giovanni e Giacomo è composto dai migliori sketch del trio, quelli che rappresentano dei veri e propri cult. È un party di compleanno per due generazioni di italiani che hanno partecipato attivamente suggerendo le mitiche battute agli artisti in scena.

Per festeggiare il repertorio di Aldo Giovanni e Giacomo mi sono immaginato un grande e suggestivo Luna Park. Quale luogo sarebbe stato più adatto a tre eterni adolescenti se non un luogo metateatrale fatto di giostre, ottovolanti e padiglioni delle meraviglie per fare del sano, goliardico casino? Un Luna Park un po’ di provincia, un po’ Fellini e involontariamente Banksy, in cui le attrazioni sono i loro sketch, con i personaggi inverosimili in situazioni paradossali e surrealiste.

Si è trattato evidentemente di un pretesto per realizzare una grande festa ai nostri tre amici che hanno proposto i loro cavalli di battaglia. In questo viaggio nei ricordi c’è stata anche una passeggera femminile: Silvana Fallisi, che sorprende sempre il pubblico con la sua presenza svampita e surrealista.

Sono stato molto contento e motivato dal fatto che i nostri tre eterni Giamburrasca abbiano ammesso che nella loro lunga carriera hanno offerto a generazioni di italiani momenti di vera ilarità e abbiano accettato di riproporre i loro classici in veste nuova. In questo enorme padiglione delle meraviglie, tra musica dal vivo, ottovolanti e magiche sorprese, ha avuto luogo la più scatenata kermesse comica dell’anno”.

Arturo Brachetti

BIOGRAFIA ALDO GIOVANNI E GIACOMO

Aldo, Giovanni e Giacomo, uno dei sodalizi artistici più noti e amati della storia dello spettacolo italiano degli ultimi decenni – protagonista di spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici dal successo travolgente – si forma come “trio” nel 1991.

Li accomuna una visione vivace e semplice della comicità, fatta di un equilibrato ed efficace connubio tra l’immediatezza della battuta verbale e l’abilità mimica: connubio che si esprime all’interno di una struttura collaudata quale quella dello “sketch” che, seppure con fantasiose e innovative variazioni, resterà comunque centrale nella loro produzione.

Nel 1992 i tre attori sono ospiti fissi del programma Su la testa, ideato e condotto da Paolo Rossi su Rai 3, esperienza che li porta con successo, per la prima volta come “trio”, all’attenzione delle grandi platee televisive. All’intensa attività teatrale si affianca quella televisiva e radiofonica: sono ospiti fissi nel programma di Rai 3 Cielito lindo e conducono su Radio DJ il programma mattutino Baldini’s land.

È del 1994 la loro prima partecipazione al programma televisivo di Italia 1 Mai dire gol, che prosegue con successo per tre stagioni e nel 2004, con la nuova edizione di Mai dire Domenica.

Nel 1995 si rinnova la loro collaborazione con Paolo Rossi, col quale sono lungamente in tournée teatrale nello straordinario spettacolo Il Circo di Paolo Rossi, presentando altri formidabili personaggi. Nello stesso periodo, realizzano anche il loro spettacolo

I corti, di cui è interprete anche Marina Massironi, con la regia di Arturo Brachetti: un successo strepitoso di pubblico e critica tanto che viene replicato per tre stagioni teatrali consecutive.

Nel 1997 il “trio” affronta l’esperienza del grande schermo, curando a otto mani con Massimo Venier sceneggiatura e regia del film Tre uomini e una gamba, dove recita anche Marina Massironi: la pellicola si rivela il caso cinematografico dell’anno e riceve importanti riconoscimenti tra cui la candidatura ai David di Donatello come la miglior Opera Prima.

È del 1998 il secondo film Così è la vita – una storia vera scritto e girato ancora con Massimo Venier e Marina Massironi come interprete femminile.

Lo spettacolo Tel chi el telùn (1999) con Marina Massironi, la musica eseguita dal vivo e la straordinaria regia di Arturo Brachetti, viene rappresentato per due mesi ininterrotti sotto un tendone da circo a Milano. Riceve un entusiasta consenso di pubblico, dal vivo e come homevideo, ma anche in televisione, grazie alla messa in onda su Canale 5, di un programma a puntate intitolato Aldo Giovanni e Giacomo show. Il successo del trio prosegue col terzo film Chiedimi se sono felice (2000), ancora una volta scritto e diretto insieme a Massimo Venier e con Marina Massironi come principale interprete femminile.

Il quarto film La Leggenda di Al, John e Jack (2002) dà vita – sempre in collaborazione con Massimo Venier – a un progetto impegnativo e complesso, a lungo coltivato e tenuto nel cassetto, di ironica “gangster story” che prevede una precisa ambientazione storica (gli anni ’50) e geografica (il film è stato girato per gran parte a New York) e una particolare cura per la scenografia, la fotografia, le musiche e le atmosfere d’epoca.

Nel dicembre 2004 esce anche il loro quinto film Tu la conosci Claudia?, la cui regia è affidata al solo Venier, e che li vede affiancati da bravissime e note attrici tra cui Paola Cortellesi (protagonista femminile), Ottavia Piccolo, Sandra Ceccarelli. I tre artisti ripropongono con ironia variazioni sui temi dell’amicizia e dell’amore, a loro cari e, ancora una volta, vengono premiati dall’attenzione del pubblico.

Il 2005 porta la più interessante novità nella produzione artistica del “trio” degli ultimi anni: il loro ritorno sulle scene con un nuovo spettacolo dal vivo, Anplagghed, che da febbraio 2006 li porta a toccare con una lunga tournée moltissime zone d’Italia.

Si tratta in fondo di un ritorno alla loro originaria vocazione, quella dello show dal vivo, a contatto immediato con il loro numerosissimo e variegato pubblico di ammiratori ed appassionati, che da tempo attendeva il rinnovarsi di questo tipo di appuntamento, dopo i tanti divertenti film di successo. Progettato per grandi spazi quali i palasport o simili, con un grande palco e supporti tecnici di altissimo livello, Anplagghed è stato anche ripreso con sistemi estremamente innovativi per poter fornire un prodotto video di elevatissima qualità. Così si è passati alla “fase due” innovativa e fortunata: la proposta al cinema dello spettacolo (Anplagghed al cinema), che è stata un grande successo del Natale 2006 e al quale nel 2007 è seguita una seconda tournée teatrale.

Nell’autunno 2007 è uscito in libreria il cofanetto di Anplagghed con un libro e due DVD: quello dello spettacolo e quello degli extra (backstage, prove, gag inedite). Nel gennaio 2008 Canale 5 ha trasmesso in due puntate la versione televisiva dello spettacolo teatrale. Nei mesi di maggio e giugno 2008, in prima serata su Italia 1, sono stati protagonisti di Pur Purr Rid, un viaggio esilarante in quattro puntate attraverso il loro intero repertorio: i migliori sketch teatrali e televisivi, le indimenticabili sequenze dei film, il ritmo incalzante delle gag irresistibili hanno nuovamente ottenuto un ottimo successo di pubblico.

Nel 2008 esce il loro settimo film Il cosmo sul comò, diretto da Marcello Cesena. Questa volta il trio si sperimenta con la commedia a episodi, quattro legati da un quinto a fare da filo conduttore.

Nell’autunno 2009 tornano in televisione come ospiti fissi della trasmissione di Rai 3 Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, interpretando una strampalata ronda padana. Sono in edicola, con il Corriere della Sera, con Il meglio di Aldo Giovanni e Giacomo, 8 dvd esclusivi con una rassegna delle formidabili performance televisive, cinematografiche e teatrali (una coproduzione AGIDI srl/RTI spa).

A Natale 2009 esce per Rizzoli il cofanetto II meglio di Aldo Giovanni e Giacomo – televisione, teatro, cinema: 3 dvd e un libro di Maurizio Porro.

Nell’aprile 2010 prestano le loro voci per il doppiaggio del film documentario Oceani 3D, il primo film subacqueo interamente realizzato in digitale tridimensionale.

A dicembre dello stesso anno tornano trionfalmente nelle sale cinematografiche con il film campione di incassi La banda dei Babbi Natale (Biglietto d’oro 2011).

Nel novembre 2012 tornano sulla scena teatrale con l’esilarante spettacolo Ammutta muddica, diretti, ancora una volta, da Arturo Brachetti, con la partecipazione di Silvana Fallisi. A differenza di Anplagghed, allestito in palazzetti di grande capienza, con Ammutta Muddica il trio è voluto tornare alla dimensione teatrale più classica, come per I Corti, per recuperare una maggiore vicinanza e interazione con il pubblico. Lo spettacolo ha registrato il record del tutto esaurito per 80 repliche in 5 mesi, per un totale di 180.000 spettatori.

Dopo la fortunata esperienza del 2006 con Anplagghed al cinema, anche Ammutta Muddica è stato adattato per il grande schermo con una versione proiettata al cinema in un’unica serata evento il 16 ottobre 2013 (regia di Morgan Bertacca): oltre al meglio dello show teatrale, alcuni sketch inediti.

Nel 2014 Ammutta Muddica è stato trasmesso in 3 puntate (più Il Meglio di) in prima serata su Canale 5. Sempre del 2014 è il loro nuovo successo cinematografico: Il ricco, il povero e il maggiordomo, di cui firmano sceneggiatura e regia (entrambe con Morgan Bertacca, sceneggiatura anche con Valerio Bariletti).

Il 2016 è l’anno del 25esimo anniversario del trio, che lo festeggia con un grande tour nei palazzetti in Italia e per la prima volta all’estero: The best of Aldo Giovanni e Giacomo-live 2016, regia di Arturo Brachetti, con Silvana Fallisi e con la musica dal vivo della grande orchestra dei The Good Fellas, raccoglie il meglio della produzione teatrale, cinematografica e televisiva del trio. Lo spettacolo ha registrato il sold out per 37 repliche, totalizzando più di 200 mila spettatori in 15 città italiane e 5 europee.

Sempre nel 2016 escono un libro e un film che celebrano la loro carriera.

Pubblicano per Mondadori Tre uomini e una vita – La nostra (vera) storia, raccontata per la prima volta a cura di Michele Brambilla. Nel libro il trio racconta con ironia gli esordi di una carriera culminata con i sold out nei palazzetti, i film campioni d’incassi e i quasi due milioni di fan che ogni giorno li seguono sui loro canali ufficiali. E sono al cinema con Fuga da Reuma Park di cui firmano sceneggiatura e regia (entrambe con Morgan Bertacca, sceneggiatura anche con Valerio Bariletti).

Nel 2020 esce il loro decimo film Odio l’estate, regia di Massimo Venier, di cui sono sceneggiatori insieme a Davide Lantieri, Michele Pellegrini e Massimio Venier.