Altaluce Teatro è attiva durante il Coronavirus

Cari soci, allievi e amici di Altaluce,

in questo momento difficile ci auguriamo che voi e le vostre famiglie stiate tutti bene e siamo vicini a tutti voi.

Ecco cosa stiamo facendo, per continuare il nostro lavoro.

Il Teatro Alta luce sta realizzando ogni settimana per il suo pubblico i “Dialoghi ai tempi del Coronavirus“, dialoghi inediti comici di grandi autori del teatro, realizzati grazie alla tecnologia, dagli attori di Altaluce Elizabeth Annable, Vincenzo Romano, Gerardo Marinelli, da alcuni allievi della scuola Altaluceteatro, e con il supporto tecnico e regia di Francesca Brancaccio: in diretta sulla pagina facebook di Altaluceteatro ogni mercoledì e domenica alle 18.30 (tranne Domenica 12 Aprile – S.Pasqua). La visione è gratuita.

In 2 settimane i video hanno avuto circa 1500 visualizzazioni per igni video .. Seguiteci!

La scuola Altaluceteatro sta proseguendo tutti i corsi su Skype (sia corsi adulti che bambini) continuando a lavorare sui saggi che metteremo in scena appena sarà possibile riaprire la scuola.

Abbiamo comunque pensato ad una formula economica per venire incontro agli allievi o con vantaggi per i corsi in atto o con sconti per il futuro. Vi terremo aggiornati!

Abbiamo realizzato venerdì 3 Aprile una prima festa Skype di tutti gli allievi: momento di condivisione e socialità per portare spensieratezza nelle case e presto proporremo una sorpresa speciale!

Soprattutto vorrei ringraziare personalmente tutti gli allievi per l’impegno e dedizione che stanno investendo nel lavoro insieme ..BRAVI!

E vorrei ringraziare tutto il pubblico che continua a seguirci e sostenerci!

Ma il nostro GRAZIE però va soprattutto a medici, infermieri e a coloro che sono in prima linea ( tra cui allievi della scuola) per combattere questa battaglia … Grazie …siete eroi veri!!!!!

Intanto stiamo pensando al futuro: a una nuova stagione teatrale che possa far riaprire il teatro con gioia e fervore e a breve proporremo nuovi corsi on line..

Vi abbracciamo forte ad uno (virtualmente)

Altaluceteatro esiste grazie ad ognuno di voi per cui GRAZIEEE e continuate a seguirci e starci vicino

con affetto.



Elizabeth Annable

Direzione Artistica

Denys Annable

General Manager

e tutto lo Staff di Altaluceteatro Renata, Francesca, Vincenzo, Gerardo e Alessandro