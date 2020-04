Arriva “Escape Home”: gioca in casa, condividi ed “esci” con la mente

Un gatto, salvato dalla strada, al centro di un mistero tutto da svelare. Arriva “Escape Home”, una versione digitale di Escape Room, che si propone come alternativa al classico gioco di “fuga dal vivo” con lo scopo di permettere ad appassionati del genere e curiosi di ogni età di ritrovare un pò di buonumore in questo momento di isolamento forzato. Una sfida originale quella ideata da Flavio Iacobini, imprenditore del settore, che ha pensato di mettere in campo l’esperienza maturata nelle sue Magic Escape di Roma per offrire a tutti l’opportunità di allentare la tensione provocata dall’attuale routine quotidiana ed “uscire” almeno con la mente. Ecco, quindi, che dalla propria casa, smartphone, pc o tablet alla mano, si potrà andare a caccia di indizi, codici da decifrare e ostacoli logici, tramite i quali vivere interazioni di ogni genere per trasformarsi nei protagonisti di un avvincente enigma tinto di giallo, che solo l’unione di intelligenza ed intuitività potrà far risolvere. Nella storia, ambientata tra una nota università ed una coloratissima abitazione, per la prima volta è stata inserita anche la figura di un animale. I sensi sofisticati e l’istinto di un adorabile micio potranno, non solo accompagnare i giocatori nella comprensione di alcuni segmenti della vicenda, ma anche sottolineare quanto la presenza di un animale domestico, gatto o cane, impreziosisca la vita degli umani d’amore puro. A questo proposito, parallelamente al gioco, partirà un’iniziativa solidale che prevede di devolvere una parte dell’iscrizione a diverse cause. Saranno gli stessi giocatori a decidere verso chi indirizzarla prima di iniziare la partita. Si potrà scegliere di sostenere gli ospiti felini presenti presso la colonia storica dell’Arca – Gatti della Piramide di Roma ( www.igattidellapiramide.it ) e Gaia Animali Ambiente di Milano ( www.gaiaitalia.it ), oppure contribuire al progetto della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma e provincia, in questo periodo schierata in prima linea con tutti i suoi operatori e volontari per fornire un servizio h24 al prossimo, che intende ridurre ulteriori rischi con un piano straordinario di distribuzione gratuita di confezioni tascabili di gel disinfettante alle persone in fila davanti ai supermercati.

MODALITA’ ACCESSO ESCAPE: