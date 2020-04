Per riportare l’attenzione sulla lunga chiusura delle sale cinematografiche a causa della pandemia di Covid19, la casa di produzione Giostra film propone BUIO IN SALA, un podcast ispirato all’omonimo documentario realizzato dal regista Riccardo Marchesini nel 2010 e prodotto con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission, da cui fu tratto anche un libro per Minerva edizioni.

Il podcast parte dalla situazione dei cinema di oggi, chiusi praticamente in tutto il mondo, per raccontare come sia cambiato il modo di vivere il cinema dalle sue origini fino ad oggi.

Un racconto che vede sullo sfondo un’Italia che cambia, che attraversa le guerre, che rinasce e vive il boom economico, affidando al cinema i propri momenti di svago e di crescita.

Nel racconto si alternano le voci di Pupi Avati, Alessandro Bergonzoni, Samuele Bersani, Liliana Cavani, Piera Degli Esposti, Gene Gnocchi, Francesco Guccini, Ivano Marescotti, Gianni Morandi, Andrea Roncato raccolte in occasione della realizzazione del pluri-premiato documentario (Premio Adriano Asti per il miglior lungometraggio e Premio Marzocco al Valdarno Cinema Fedic).

Il podcast, arricchito di nuove interviste e contributi, racconta, attraverso la voce del regista Riccardo Marchesini, le sale cinematografiche come punti di ritrovo comuni a tutti. Il cinema non è stato semplicemente il luogo in cui fruire la visione di un film, ma il punto di raccolta di storie e incontri e ha pulsato per decenni anche di quelle trame e di quella vita che il pubblico stesso portava in sala.

I cinema rimasti nelle nostre città, si sono scontrati con l’avvento della televisione, l’emittenza privata, l’home video, la pirateria, i multiplex, lo steaming e oggi si trovano a scrivere una nuova, difficile pagina della loro storia, interrogandosi sul futuro.

Gli episodi del podcast, che raccolgono ricordi, ma anche riflessioni e proposte per il futuro, sono distribuiti su Apple podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e Spreaker, ogni due giovedì (il giorno in cui uscivano le novità in sala) con due appuntamenti mensili.

Un contributo per tener viva l’attenzione su cinema, teatri e lavoratori dello spettacolo.

——–

🎧 Ascoltalo su:

Apple podcasts

https://podcasts.apple.com/us/podcast/buio-in-sala/id1507950406?uo=4

Google Podcasts

https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDMyNzYyNS9lcGlzb2Rlcy9mZWVk

Spotify

spotify:show:2WboxtCjSAB5O7UEB3hfZ5

Deezer

https://www.deezer.com/show/1077622

Spreaker

https://www.spreaker.com/show/buio-in-sala_1

Per informazioni: Giostra film s.r.l. – Tel. 051 251594 – Email: giostra@giostrafilm.it