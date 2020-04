CasaParenti: ecco gli appuntamenti dal 20 al 26 aprile

Il Teatro Franco Parenti prosegue la programmazione di materiali video da visionare on line sulla playlist youtube #CasaParenti.

Nella settimana che va dal 20 al 26 aprile p.v. saranno on line: la versione integrale e restaurata della Rai dello spettacolo Macbetto di Giovanni Testori con Franco Parenti e Lucilla Morlacchi, una intervista storica del 1978 sempre targata Rai ad Andrée Ruth Shammah sull’adattamento di Ivanov, primo testo di Anton Čechov scritto nel 1887, ed infine l’intervento video di Daria Bignardi dal titolo Quando il gioco si fa duro i veri ansiosi smettono di esserlo (Italo Svevo lo sa), che dopo quelli di Massimo Recalcati e Philippe Daverio, arricchisce l’iniziativa Connessioni Digital Edition organizzata da Fastweb in collaborazione con il Teatro Franco Parenti e l’Associazione Pier Lombardo.

Proseguono in contemporanea gli appuntamenti quotidiani di Andrèe Ruth Shammah sulla playlist youtube #difficoltainopportunita con pillole video piene di flashback, episodi inediti della sua vita artistica e personale, ora pubblicati on line anche in forma di podcast sulla piattaforma spreaker.it.

——-

Programma

21 aprile

Macbetto

Macbetto è il secondo spettacolo della storica Trilogia degli Scarrozzanti, uno fra i più significativi ed emozionanti manifesti d’amore per il teatro che siano mai stati scritti. Testori inventa una compagnia di guitti che bazzica teatri semivuoti e fatiscenti. Una compagnia di ultimi, di avanzi, di diversi, di reietti dai partiti, dalle chiese e da una società che non vuol saperne nulla della loro arte. Ma loro non demordono e, ostinandosi a recitare le grandi opere del passato, s’inventano una lingua che tutti possono comprendere. La sua messa in scena diretta da Andrée Ruth Shammah della stagione 1974- 1975 segue quella di Ambleto (stagione 1972 – 1973) e precede quella di Edipus (stagione 1976 – 1977), tutte e tre ispirate alle tragedie shakespeariane e trasmesse dalla Rai Tv.



23 aprile

Ivanov Ivanov Ivanov – Intervista ad Andrée Ruth Shammah – Rai Teche – 1978

In questa intervista storica della Rai, Andrée Ruth Shammah spiega la scelta di rappresentare un adattamento di Ivanov (curato da Franco Parenti insieme alla stessa Shammah), primo testo teatrale scritto da Anton Čechov nel 1887. La regista spiega il paradosso di una riduzione che, nonostante rompa con la tradizione della rappresentazione di Čechov in Italia, già proposta da grandi registi come Luchino Visconti e Giorgio Strehler, in realtà restituisca al dramma la sua vera dimensione cechoviana. Nel frammento video anche un breve dialogo tra Franco Parenti, che interpreta Nicolaj Alekseevie Ivanov, membro permanente dell’associazione dei diritti dei contadini e Lucilla Morlacchi, nel ruolo della moglie Anna Petrovna.

25 aprile

Daria Bignardi – Quando il gioco si fa duro i veri ansiosi smettono di esserlo (Italo Svevo lo sa)

Fastweb, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti e l’Associazione Pier Lombardo, presenta una serie di appuntamenti con alcuni dei protagonisti della vita civile e intellettuale italiana dal titolo Connessioni Digital Edition. Interventi di valore da relatori d’eccezione, per generare stimoli e riflessioni. Dopo Massimo Recalcati e Philippe Daverio, è la volta di Daria Bignardi che racconta il tema dell’ansia in letteratura, partendo da Italo Svevo e La Coscienza di Zeno per passare poi a temi autobiografici legati all’ansia, che ha esplorato nel suo primo libro del 2008 (Non vi lascerò orfani) e nell’ultimo romanzo del 2018 intitolato proprio “Storia della mia ansia”.

———