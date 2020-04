@CasaParenti: ecco gli appuntamenti dal 27 aprile al 3 maggio

Proseguono le iniziative on line del Teatro Franco Parenti con la programmazione di materiali da visionare sulla playlist youtube #CasaParenti e la pubblicazione quotidiana delle pillole video di Andrée Ruth Shammah sulla sua pagina facebook e su playlist youtube dedicata.

Nella settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio 2020 saranno on line: la versione Rai restaurata di Edipus ( martedì 28 aprile ), che verrà pubblicata il giorno del 31esimo anniversario della morte di Franco Parenti; una pillola letteraria di Gioele Dix dedicata a Wislawa Szymborska ( giovedì 30 aprile ) ed infine, un omaggio al pittore/drammaturgo recentemente scomparso Antonio Tarantino ( sabato 2 maggio ).

Proseguono contemporaneamente i video racconti quotidiani di Andrée Ruth Shammah, in cui la regista lascia affiorare spontaneamente i suoi ricordi alternandoli a riflessioni sul teatro, sull’arte, la cultura e sul loro ruolo nella situazione drammatica che stiamo vivendo in queste settimane. Al centro degli ultimi episodi Carlo Cecchi, Rosa Di Lucia, Giorgio Strehler, Filippo Timi, Lino Guanciale, Eva Riccobono, Gianrico Tedeschi, Gaetano Sansone, Piero Mazzarella. Le pillole sono fruibili anche in forma di podcast sulla piattaforma spreaker.it.

——-

Martedì 28 aprile

Edipus

Edizione restaurata andata in onda sulla Rai nel 1978

di Giovanni Testori

regia Andrée Ruth Shammah

con Franco Parenti

scene e costumi Gianmaurizio Fercioni

musiche Fiorenzo Carpi

Episodio finale della Trilogia degli Scarrozzanti di Giovanni Testori, in cui, della compagnia degli ultimi e dei reietti, è rimasto solo il Capocomico ad interpretare tutti i personaggi della tragedia di Edipo. Il testo rappresenta la crisi della cultura e della coscienza contemporanea. Un’opera che da letteraria si fa politica, nella misura in cui è politica la letteratura che dà un giudizio globale sull’uomo e sul mondo.

A proposito dell’interpretazione di Franco Parenti Testori disse: “Trovo che sia stato capace di affondare completamente nella vera “Lombardità”, raggiungendo una capacità di verità poetica e di invenzione teatrale umana paragonabili alle più importanti tragedie della storia del teatro. E questo nonostante la natura distante delle nostre posizioni ideologiche. “

———

Giovedì 30 aprile

Gioele Dix racconta Wislawa Szymborska

Gioele Dix propone sui social media appuntamenti letterari sotto forma di pillole video, interpretazioni inedite e personali delle pagine scritte più amate dall’artista, che non ha mai fatto mistero della sua grande passione per la letteratura.

Questa pillola è dedicata alla poetessa polacca Wislawa Szymborska. Premio Nobel per la letteratura nel 1996, la Szymborska racconta il mondo attraverso la sua poesia: l’amore per le piccole cose, per la natura, per le coincidenze di ogni giorno. Le sue poesie, pur avendo un peso specifico enorme, appaiono semplici, dirette, fluide. L’ autrice polacca è stata anche una dei tanti protagonisti ai Giovedix letterari, gli incontri di Gioele Dix al Teatro Franco Parenti, che per anni (a partire dal 2013), hanno rappresentato un appuntamento unico ed originale, affollato e accolto calorosamente dal pubblico.

———

Sabato 2 maggio

Grazie ai registi, capisco qualcosa di me stesso!

Omaggio ad Antonio Tarantino

L’intervento di Antonio Tarantino è stato ripreso durante la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Esequie Solenni – L’amore è una cosa meravigliosa, andato in scena nella stagione 2011-2012 al Teatro Franco Parenti con la regia di Andrée Ruth Shammah. Il pittore/drammaturgo di San Calvario (To) scomparso il 21 aprile scorso, presenta la sua opera confrontandosi con la regista e le due attrici protagoniste: Ivana Monti e Sara Bertelà (poi sostituita da Laura Pasetti).

———-