CasaParenti: ecco gli appuntamenti fino al 12 aprile

Il Teatro Franco Parenti prosegue la programmazione di materiali video da visionare on line sulla playlist Youtube #CasaParenti.

Nella settimana che va dal 6 al 12 aprile p.v. saranno on line: una intervista ad Andrée Ruth Shammah andata in onda nel 2018 su Rai 5 dedicata al rapporto con Giovanni Testori, l’intervento video inedito di Massimo Recalcati nell’ambito dell’iniziativa Connessioni Digital Edition dal titolo Rispondere al trauma, organizzata da Fastweb in collaborazione con il Teatro Franco Parenti e una produzione mai pubblicata on line.

Quest’ultima è Opera Panica – Cabaret Tragico di Alejandro Jodorowsky con Valentina Picello, Francesco Brandi, Loris Fabiani, Francesco Sferrazza Papa e i DUPERDU diretti da Fabio Cherstich, messo in scena nel 2017 e ripreso nel 2019.

Proseguono in contemporanea gli appuntamenti quotidiani di Andrèe Ruth Shammah sulla playlist youtube #difficoltainopportunita con pillole video piene di flashback, episodi inediti della sua vita artistica e personale, ora pubblicati on line anche in forma di podcast sulla piattaforma spreaker.it.

A far da manifesto a questa iniziativa, un video a cura di Benedetta Frigerio lanciato on line il 3 aprile, in cui alcuni attori vicini al teatro hanno voluto dimostrare nel modo a loro più congeniale, la vicinanza al teatro e al suo pubblico in un momento così particolare e drammatico.

In questo video, dal ritmo serrato e intenso Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, Anna Della Rosa, Alberto Onofrietti, Pietro Micci, Corrado Tedeschi, Carlina Torta, Alessandro Sferrazza Papa, Nina Pons, Sebastiano, Spada per citarne alcuni, interpretano frammenti de Il dialogo tra il mozzo e il capitano del giovane scrittore Alessandro Frezza, diventato virale in questi giorni on line perché erroneamente attribuito a Carl Gustav Jung.

——-

Programma #CasaParenti fino al 12 aprile 2020

8 aprile

Opera Panica – Cabaret tragico

di Alejandro Jodorowsky

traduzione di Antonio Bertoli

con Valentina Picello, Francesco Brandi, Loris Fabiani, Francesco Sferrazza Papa

e con i DUPERDU (Marta Maria Marangoni e Fabio Wolf, autori e interpreti delle canzoni originali)

costumi Gianluca Sbicca

regia e spazio scenico Fabio Cherstich

produzione Teatro Franco Parenti



Con Opera Panica – Cabaret tragico si entra nel mondo magico di Jodorowsky, in cui è garantito non solo il divertimento ma anche “la riflessione amara, pungente, sui nostri tempi, sui nostri miti, credi e illusioni”. Sul palco si alterna una selezione delle 26 mini-pièce che compongono il testo originale. Fabio Cherstich, giovane e talentuoso regista attivo sia nel teatro di prosa che nell’opera lirica ne cura la regia.

10 aprile

Massimo Recalcati – Rispondere al trauma

Fastweb, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti e l’Associazione Pier Lombardo, presenta una serie di appuntamenti con alcuni dei protagonisti della vita civile e intellettuale italiana dal titolo Connessioni Digital Edition. Interventi di valore da relatori d’eccezione, per generare stimoli e riflessioni. Nel primo video Rispondere al trauma Massimo Recalcati condivide le sue riflessioni sul periodo che stiamo vivendo, nel trauma dell’inatteso.

——–