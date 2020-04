Casina di Raffaello: grande successo per “Il giardino nella mia stanza”

Grande successo per il concorso poetico-artistico “Il giardino nella mia stanza” riservato a bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni e promosso da Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

I piccoli “creativi” hanno risposto con tanto entusiasmo e partecipazione inviando oltre 200 composizioni, tra disegni, dipinti, poesie, collage, fotografie e installazioni.

Oltre ai primi 5 classificati, definiti in base al numero di like ricevuti sulla pagina facebook di Casina di Raffaello, tutti gli oltre 200 elaborati pervenuti verranno esposti nella sede in Villa Borghese appena si potranno riprendere le ordinarie attività ludico didattiche.

Ispirandosi alla bellissima poesia di Elvira Battaini:

Nella mia stanza il giardino ha disegnato un bosco;

Nella mia camera la luna, stanotte

ha disegnato l’impronta stilizzata di un bosco.

La luna ha stampato un bosco.

I bambini, pur rimanendo a casa, hanno immaginato la natura fuori dalle pareti domestiche, in questo tempo sospeso, raffigurando con fantasia e spirito di invenzione, giardini, prati, alberi, animali, cieli azzurri soleggiati e nuvole sbarazzine. La qualità e varietà dei lavori pervenuti è entusiasmante; c’è chi ha pensato con parole e immagini dando loro la medesima forza espressiva, chi ha realizzato collage con foglie, sassolini e terriccio, altri delle installazioni con giochi, peluche e oggetti domestici, fino a chi, con un intervento di totale metamorfosi, ha trasformato la propria cameretta dipingendo direttamente su tutte le pareti un bosco/giardino, il sogno di una “seconda natura”.

Il concorso è stato pensato proprio per rendere ai bambini meno noiose e più leggere le giornate trascorse in casa, sollecitando la loro creatività e fantasia per prefigurare quella che sarà la loro ‘nuova esperienza’ di fruizione del parco di Villa Borghese, della stessa Casina di Raffaello che sorge al suo interno e più in generale delle aree verdi e degli spazi pubblici della nostra città quando torneremo nuovamente a viverli.

———

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

www.casinadiraffaello.it

Facebook: @Casina di Raffaello-Ludoteca a VillaBorghese

Instagram: @casinadiraffaello

#laculturaincasaKIDS