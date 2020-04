Cirque du Soleil in “Totem”

In seguito all’emergenza COVID-19, le repliche di TOTEM sono riprogrammate per la primavera del 2021. Lo spettacolo debutterà il 17 marzo a Roma, dove rimarrà in programma fino al 25 aprile, e arriverà poi a Milano in Piazzale Cuoco dal 5 maggio al 20 giugno 2021.

Bisognerà attendere ancora un po’ ma, finalmente, con la prossima primavera arriverà la magia del Cirque du Soleil, leader mondiale dell’intrattenimento dal vivo, che tornerà in Italia per incantare il suo pubblico con l’inedito spettacolo TOTEM, scritto e diretto dal regista di fama mondiale Robert Lepage, e con l’ormai iconico tendone. Lo spettacolo, che porta in scena il racconto di un affascinante viaggio nella storia dell’umanità, ha raccolto oltre 6 milioni di spettatori in oltre 50 città in tutto il mondo a dieci anni dal suo debutto.

“Evolution starts with imagination”

I biglietti acquistati per le repliche del 2020 sono validi per le nuove date del 2021, alla stessa modalità di fruizione.

Cirque du Soleil Entertainment Group collabora quotidianamente con le autorità locali e i suoi partner commerciali affinché sia garantito un ambiente di lavoro che rispecchi i più alti standard di salute e di sicurezza.

DETTAGLI DATE

ROMA – TOR DI QUINTO dal 17 marzo al 25 aprile 2021

MILANO – PIAZZALE CUOCO dal 5 maggio al 20 giugno 2021

