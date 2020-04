Dal 21 al 26 aprile su Facebook e Instagram si svolgerà ​FESTIVAL – Vettore Utopia​, una possibilità di parlare ​​d’arte, ​uno spazio sorgivo, un archivio in divenire, un diario aperto.

I nuovi limiti hanno prodotto in questi giorni difficoltà, una sensazione di impotenza, nervosismo, talvolta rabbia, ma anche inattese aperture, ascolto e voglia di creare nonostante l’eccezionalità dei tempi. Siamo partiti dalla voglia di utilizzare questi limiti per continuare a far circolare voci ed energie di un mondo, quello dell’arte, profondamente colpito dalle restrizioni della quarantena.

L’evento, ​a cura della compagnia Città Sommerse Teatro, in collaborazione con Scuola FuoriNorma e Canecapovolto, EXP Are We Human e OpenDDB, ​si svilupperà in sei giorni sulle pagine social del progetto; ogni giornata avrà un tema diverso (corpo e assenza, fiaba e violenza, autentico e teknè, casa e sacro, dentro e fuori, attesa e ricordo). Durante l’appuntamento giornaliero si alterneranno gli interventi di più artisti o maestranze del mondo dell’arte (in ordine alfabetico):

Chiara Bersani, Giulio Boato e Juliette Fabre, Bruna Bonanno, Amalia Borsellino, Canecapovolto, Carullo/Minasi, Stefano Cenci, Collettivo Hospites, Giorgio Consoli, Emanuela Dall’Aglio, Irene D’Alò, Alberto Danelli, Wesley Da Silva, Marzio Del Testa, Antonio di Castri, Davide Di Rosolini, Sonia Di Stefano, Salvo Disca, Ludovica Fales, Daniele Fedeli, Enrico Fedrigoli, Adriana Follieri, Louise Gagliardi, Totò Galati, Alex Gibson, Valeria Grasso, Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello, Chiara Lagani (Fanny&Alexander), Hendrik Lebon, Cecilia Ligorio, Andrea Maccarrone, Silvia Mercuriali, Manfredi Messana, Camilla Monga, Ermanna Montanari (Teatro delle Albe), Motus, Salvo Piro, Puteca Celidonia, Madalena Reversa, Antonio Rezza/Flavia Mastrella, Simone Rovellini, Clio Saccà, Marco Sciotto, Davide Scognamiglio, Valerio Severino, Davide Sportelli, Antonio Stoccuto, Teho Teardo, Francesca Tisano, Veivecura, Vanessa Tagliabue Yorke, Turi Zinna.

Gli interventi saranno visionabili successivamente sulla pagina Instagram che li renderà disponibili con l’idea del diario/archivio, con la possibilità di integrazioni e sviluppi sui vari temi.

——-

Contatti

3279093813 (Carlo Genova)

cittasommerseteatro@gmail.com

Instagram

https://www.instagram.com/festival_vettoreutopia/

Facebook