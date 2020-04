Gallerie Estensi: passeggiare al museo restando a casa

By

Un modo nuovo per entrare al museo, per passeggiare nelle sue sale accompagnati da una guida che, mostrandoci le collezioni, interagisce con noi, risponde alle nostre domande. Un percorso tra i capolavori della storia dell’arte che, alle Gallerie Estensi, sarà possibile effettuare da domenica 19 aprile senza muoversi da casa, prenotandosi per una visita che inizierà alle ore 16.

Un progetto unico in Italia realizzato dalle Gallerie Estensi in collaborazione con il lab AImagelab del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia che hanno messo a punto assieme un sistema di visite virtuali che consente agli utenti, connettendosi dal proprio dispositivo digitale, di passeggiare per le sale del museo accompagnati da una guida.

Una possibilità straordinaria di poter godere di una visita immersiva tra i capolavori della Galleria Estense e del Museo Lapidario Estense di Modena attraverso un sistema innovativo che utilizza una acquisizione a 360° e una ricostruzione 3D (ottimizzata da reti neurali profonde) delle sale del museo. I visitatori virtuali saranno chiamati a collegarsi con la guida che li accompagnerà nelle sale del museo spiegando le opere esposte. La novità che rende la visita coinvolgente è che i partecipanti potranno comunicare verbalmente e interagire via chat con la guida che non solo risponderà alle domande ma potrà anche, all’occasione, mostrare opere e documenti connessi con le collezioni esposte.

Le prime due visite, dedicate alla storia della famiglia d’Este, si terranno domenica 19 aprile e domenica 26 aprile alle ore 16.00

I molti ritratti presenti nelle collezioni estensi saranno la base di partenza per raccontare la loro storia, le loro differenti passioni e alcune curiosità e intrighi che li hanno visti tra i maggiori protagonisti della loro epoca.

Qui tutte le informazioni per la visita del 19 aprile:

https://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/appuntamenti/visita-guidata-virtuale-gli-este-a-ferrara/date/19-04-2020



Qui tutte le informazioni per la visita del 26 aprile:

https://www.gallerie-estensi.beniculturali.it/appuntamenti/visita-guidata-virtuale-gli-este-a-ferrara-2/date/26-04-2020

Con questo nuovo strumento digitale le Gallerie Estensi inoltre continueranno ad offrire i consueti percorsi per le scuole che si sono già prenotate numerose nei prossimi giorni. Un’offerta didattica che si era bruscamente interrotta a seguito delle restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso.

Per prenotare l’itinerario didattico le scuole potranno inviare una mail al seguente indirizzo: paola.bigini@beniculturali.it

La realizzazione dello scan 3D della Galleria Estense e del Museo Lapidario Estense è stato possibile grazie al contributo di Fondazione Modena.